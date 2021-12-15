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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۴

رئیس پارک ملی بمو اعلام کرد:

۷ ماه حبس برای شکارچی غیرمجاز در بمو

۷ ماه حبس برای شکارچی غیرمجاز در بمو

شیراز - رئیس پارک ملی بمو گفت: یک شکارچی که در منطقه حفاظت شده بمو، اقدام به شکار کرده بود، از سوی دستگاه قضا به تحمل هفت ماه حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سلمان‌پور بیان کرد: یک شکارچی متخلف که با همراه داشتن سلاح‌های مختلف به تعقیب حیات وحش در پارک ملی بمو می‌پرداخت، با دستور رئیس دادگستری شهرستان زرقان بازداشت شد.

او ادامه داد: این شکارچی که در پارک ملی بمو مرتکب شروع به شکار شده بود، پس از دستگیری به دلیل تمرد نسبت به مأمورین در دادگاه بدوی به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس پارک ملی بمو خاطرنشان کرد: حمایت ارزشمند مقامات قضائی شهرستان بی شک انگیزه حافظان طبیعت در بمو را دوچندان خواهد کرد و موانع حفاظت از حیات وحش را از بین خواهد برد.

کد مطلب 5376225

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