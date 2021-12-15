۷ ماه حبس برای شکارچی غیرمجاز در بمو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سلمان‌پور بیان کرد: یک شکارچی متخلف که با همراه داشتن سلاح‌های مختلف به تعقیب حیات وحش در پارک ملی بمو می‌پرداخت، با دستور رئیس دادگستری شهرستان زرقان بازداشت شد.

او ادامه داد: این شکارچی که در پارک ملی بمو مرتکب شروع به شکار شده بود، پس از دستگیری به دلیل تمرد نسبت به مأمورین در دادگاه بدوی به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس پارک ملی بمو خاطرنشان کرد: حمایت ارزشمند مقامات قضائی شهرستان بی شک انگیزه حافظان طبیعت در بمو را دوچندان خواهد کرد و موانع حفاظت از حیات وحش را از بین خواهد برد.