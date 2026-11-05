بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی استان، اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۰۹:۳۰ روز چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، ایستگاه رومشکان با ثبت ۱۶.۶ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در میان ایستگاه‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ایستگاه‌های معمولان با ۱۰ میلی‌متر، کوهدشت با ۸.۱ میلی‌متر، سراب‌دوره با ۷.۸ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۷.۶ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی میزان بارندگی قرار گرفته‌اند.

جزئیات بارش در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح میزان بارندگی ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان بیان کرد: در ایستگاه ایمان‌آباد ۷.۱ میلی‌متر، سیلاخور ۶ میلی‌متر، پلدختر ۵ میلی‌متر، ریمِله ۶.۴ میلی‌متر و شول‌آباد ۳.۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

مرادپور ادامه داد: میزان بارش در ایستگاه سپیددشت یک‌ونیم میلی‌متر، دورود ۱.۶ میلی‌متر، الشتر ۱.۲ میلی‌متر، نورآباد ۰.۸ میلی‌متر، ازنا ۰.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۰.۴ میلی‌متر و بروجرد ۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

میانگین بارندگی استان به ۴.۹ میلی‌متر رسید

وی با اشاره به میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی استان خاطرنشان کرد: میانگین بارش لرستان در بازه زمانی ۹ ساعته مورد بررسی، ۴.۹ میلی‌متر بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، رومشکان با ۱۶.۶ میلی‌متر بیشترین و بروجرد با ۰.۱ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به ثبت رسانده‌اند.

این آمار مربوط به بارندگی ثبت‌شده از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۰۹:۳۰ روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ است.