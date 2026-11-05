به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز در محدوده منطقه قدس و ابتدای خیابان مدرس خبر داد و اعلام کرد که این قطعی به علت تعمیرات شبکه گازرسانی صورت می‌گیرد.

بر این اساس، محدوده‌های تحت تأثیر این قطعی شامل میدان قدس، ابتدای خیابان مدرس، کوچه‌های شهیدان ناظم، کاظمی، هاشم‌زاده و کلیه بن‌بست‌های منتهی به آن‌ها خواهد بود.

این عملیات و قطعی گاز مربوطه، روز جمعه مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح لای ۲۱ شب به مدت ۱۲ ساعت اعمال خواهد شد و مشترکین ساکن در این مناطق باید در این بازه زمانی قطعی جریان گاز را مد نظر قرار دهند.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن تقدیر از مساعدت و همراهی مشترکین، از شهروندان درخواست کرد در مدت یاد شده شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است که با توجه به خطرات احتمالی ناشی از نشت یا تجمع گاز، شهروندان از روشن کردن وسایل گازسوز پیش از وصل مجدد و رسمی گاز توسط کارشناسان شرکت گاز، اکیداً خودداری کنند.