به گزارش خبرنگار مهر، علی عزیزی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز استاندارد با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در توسعه خدمات استانداردسازی گفت: بخشی از فعالیت‌های ارزیابی انطباق به بخش خصوصی واگذار شده و در همین راستا، شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی در استان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاه‌ها علاوه بر ارزیابی کیفیت محصولات، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و دانش‌آموخته را فراهم کرده‌اند، افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت نباید صرفاً به اداره کل استاندارد محدود شود، بلکه صنایع، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نیز باید از توان تخصصی این مجموعه‌ها استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد فارس، تحول دیجیتال را یکی از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری در نظام‌های نظارتی دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد درصدد است با هوشمندسازی سامانه‌ها، شیوه نظارت بر فعالیت‌ها را از روش‌های سنتی و موردی به نظارت‌های داده‌محور و مبتنی بر تحلیل ریسک تغییر دهد.

عزیزی با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: اکنون فرایند بارگذاری اسناد صادرات و واردات، ارجاع نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی و دریافت نتایج ارزیابی از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: گمرک نیز گواهینامه انطباق را به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و به این ترتیب، نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به اداره کل استاندارد برای طی این مراحل نیست.

تغییر رویکرد در نظام استانداردسازی کشور

عزیزی یکی از تحولات پیش‌روی نظام استاندارد کشور را گذار از استانداردهای اجباری به مقررات فنی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، دستگاه‌های اجرایی باید الزامات و مقررات فنی مرتبط با حوزه مسئولیت خود را تدوین و اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارت عالی بر اجرای این مقررات را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق این رویکرد به همکاری بین‌بخشی نیاز دارد، افزود: سازمان ملی استاندارد به‌تنهایی قادر به اجرای این تحول نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ضرورت دارد.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به نقش مراکز علمی در توسعه استانداردسازی اظهار کرد: تاکنون با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی، ۱۸ دفتر استانداردسازی در استان راه‌اندازی شده است که مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی از وظایف مهم آن‌ها به شمار می‌رود.

عزیزی ظرفیت علمی و دانشگاهی فارس را فراتر از میزان مشارکت فعلی در این حوزه دانست و گفت: دانشگاه‌های استان علاقه‌مند به گسترش فعالیت‌های استانداردسازی هستند و تلاش می‌کنیم دفاتر ایجادشده از سطح تفاهم‌نامه و عنوان فراتر رفته و به مراکز عملیاتی برای مشارکت در تدوین استانداردها تبدیل شوند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل دانشگاه‌ها، اداره کل استاندارد و اتاق بازرگانی برای شناسایی نیازهای استانداردی استان تأکید کرد و افزود: در صورت شناسایی نیاز به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، می‌توان با مشارکت بخش خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید را فراهم کرد.

ضرورت ساماندهی انجمن آزمایشگاه‌های همکار فارس

عزیزی اتاق بازرگانی را یکی از مجموعه‌های مؤثر در تقویت زیرساخت‌های کیفیت دانست و خواستار حمایت این نهاد از تشکیل انجمن‌های تخصصی، به‌ویژه انجمن آزمایشگاه‌های همکار شد.

وی با بیان اینکه فارس با وجود برخورداری از ظرفیت قابل توجه آزمایشگاهی در انجمن کشوری آزمایشگاه‌ها نماینده‌ای ندارد، گفت: برخی استان‌های کوچک‌تر با تعداد آزمایشگاه‌های کمتر در این تشکل دارای نماینده هستند و ساماندهی و ثبت انجمن استانی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر آزمایشگاه‌های فارس در سطح ملی را فراهم کند.

مدیرکل استاندارد فارس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه اوزان و مقیاس‌ها اشاره کرد و گفت: کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌شناسی و نظارت بر عملکرد باسکول‌های ثابت از جمله برنامه‌های این حوزه است.

عزیزی با بیان اینکه طرح نظارت بر خالص‌فروشی در شیرینی‌فروشی‌ها همچنان ادامه دارد، افزود: برای اثربخشی بیشتر این طرح، گشت‌های مشترکی با اداره کل تعزیرات حکومتی آغاز شده و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

وی همچنین از تداوم اجرای آزمون‌های پیش‌بسته‌بندی در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح در سال‌های گذشته نتایج مثبتی داشته است.

عزیزی با اشاره به ارزیابی محصولات کشاورزی استان نیز اظهار کرد: امسال آزمون‌هایی روی محصولات کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد انجام شده که نتایج مناسبی به همراه داشته است.

استانداردسازی انرژی متناسب با ظرفیت خورشیدی فارس

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر با تمرکز بر هدف هفتم توسعه پایدار؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: این رویکرد با ظرفیت‌های اقلیمی و علمی فارس تناسب دارد و برخورداری استان از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، زمینه مناسبی برای توسعه انرژی خورشیدی فراهم کرده است.

وی اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی انرژی را از ضرورت‌های مقابله با ناترازی انرژی دانست و افزود: توجه به استانداردهای برچسب انرژی و کاهش مصرف در ساختمان‌های اداری باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

عزیزی اضافه کرد: اداره کل استاندارد فارس نیز امسال از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خود استفاده کرده است.