یک عضو تیم ملی هندبال بانوان ایران محل اسکان را ترک کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان ایران که در رقابتهای قهرمانی جهان حضور دارد که روز جمعه و با پایان رقابتهایش به تهران بازخواهد گشت اما در فاصله دو روز مانده تا زمان بازگشت این تیم، یکی از بازیکنان محل اردوی تیم ملی را ترک کرد و تاکنون به محل اقامت ملی پوشان برنگشته است.

شقایق پاپیری عضو تیم ملی هندبال ایران است که قرار بود در آخرین دیدار این تیم هم به میدان برود سه شنبه شب و پس از انجام تست پی سی آر محل اسکان تیم ملی را ترک کرد و با وجود پیگیری هایی که مسئولان تیم داشته اند هنوز نتوانسته اند از او خبری بگیرند.

در صورتی که این بازیکن به همراه اعضای تیم به ایران برنگردد به نظر می رسد یک پناهندگی دیگر برای ورزش ایران رقم خواهد خورد.