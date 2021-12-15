به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، وزارت خارجه آلمان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۲ دیپلمات سفارت روسیه در برلین را عنصر نامطلوب اعلام خواهد کرد.

آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در این خصوص گفت: آلمان دو کارمند سفارت روسیه در برلین را در ارتباط با پرونده قتل «زلیمخان خانگوشویلی» (Zelimkhan Khangoshvili) شهروند گرجستانی، به عنوان عنصر نامطلوب اعلام می‌کند.

بربوک در این باره ادعا کرد: همانطور که دادگاه امروز مشخص کرد، این قتل یک سفارش دولتی بوده است که نقض شدید قوانین کشور و حاکمیت جمهوری فدرال آلمان به شمار می آید. به همین دلیل ما سفیر روسیه را احضار کردیم و به وی اعلام شد که دو کارمند سفارت روسیه عنصر نامطلوب اعلام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل امروز (چهارشنبه) دادگاه عالی برلین، «وادیم سوکولوف» (کراسیکوف) شهروند روسیه را در قتل زلیمخان خانگوشویلی شهروند گرجستانی چچنی تبار مُجرم شناخته و او را به حبس ابد محکوم کرد.

زلیمخان خانگوشویلی در آگوست ۲۰۱۹ در پارک تیرگارتن برلین به ضرب گلوله کشته شد. بازرسان آلمانی ادعا کردند که مظنون قتل وی، یک تبعه روس بوده که دستور این قتل را از سازمان‌های دولتی روسیه دریافت کرده است!