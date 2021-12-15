به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران آمادگی همیشگی در مقابل حوادث طبیعی را ضروری دانست و اظهار کرد: شرط تدبیر این است که پیش‌بینی، پیشگیری و مواجهه به موقع و مناسب با حوادث طبیعی داشته باشیم و در این راستا لازم است متناسب با احتمال وقوع آن‌ها، پیشگیری‌ها و آمادگی‌های لازم انجام شود.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد قبل از اینکه حادثه‌ای اتفاق بیافتد جلسات مربوط به آن برگزار شود و ویژگی جلسه امروز این است که منفعلانه نیست و به طور فعال راهکارهای مواجهه با حوادث طبیعی احتمالی و بحران‌های پس از آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس‌جمهور بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مقابل حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید ارتباط خود را با یکدیگر به طور کامل و بدون هیچ شبهه و تردیدی تعریف کنند تا در زمان وقوع حادثه طبیعی و بحران سردرگمی وجود نداشته باشد.

رئیسی با اشاره به نقش گروه‌های مردمی در زمان وقوع حوادث طبیعی، اظهار کرد: مردم عمدتاً در قالب بسیج و گروه‌های داوطلب در هر منطقه‌ای که یک حادثه طبیعی رخ داده به خوبی وارد عمل می‌شوند و در این راستا دولت وظیفه برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت را بر عهده دارد و باید همه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

وی همچنین ارائه آموزش‌های عمومی از طریق صدا و سیما و انجام تمرین‌ مستمر برای ارتقاء سطح آمادگی در مقابل حوادث طبیعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد برای شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله از هر جهت آمادگی وجود داشته باشد به نحوی که مردم آن را احساس کرده و آرامش خاطر پیدا کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جدیت در رعایت اصول و قواعد ساختمان‌سازی، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایجاد ساختمان‌های مقاوم در مقابل حوادث احتمالی وظیفه دارد و لازم است با جدیت بر احداث سازه‌های مقاوم در ساختمان‌ها و منازل شهری و روستایی نظارت کند.

رئیسی، بر نظارت و پیگیری مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مراکز عمومی در تهران تأکید کرد و گفت: قبل از اینکه اینگونه ساختمان‌ها دچار حادثه شوند و شاهد حادثه غمبار دیگری باشیم، لازم است مسئولین شهری مالکین این ساختمان‌ها را موظف به مقاوم‌سازی کرده و این را با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.

وی با اشاره به خطرات و نگرانی‌های ناشی از برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و در نتیجه فرو نشست زمین، تصریح کرد: وزارت نیرو موظف است موضوع برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز را پیگیری و ساماندهی کند و در کنار آن سایر علل فرو نشست زمین را مورد بررسی قرار دهد تا از این موضوع جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به موضوع آلودگی هوا بر الزام دستگاه‌های مربوطه به رعایت قوانین و مقررات موجود در این زمینه تأکید کرد و گفت: آلودگی هوا مردم را رنج می‌دهد و با توجه به اینکه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد، دستگاه‌های متولی وظیفه دارند با دقت آن را اجرایی کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به آمادگی در مقابل وقوع زلزله‌های احتمالی، اظهار کرد: وجود آمادگی همه‌جانبه در مقابل حوادثی مانند زلزله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و مسئولین دولتی و غیردولتی حتماً آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

در این جلسه سند راهبرد ملی مدیریت بحران با ۳ برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخگویی و بازسازی و بازتوانی به تصویب رسید.