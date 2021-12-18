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۲۷ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۵

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

۷۵ پرونده تصادف ساختگی در مازندران کشف شد

۷۵ پرونده تصادف ساختگی در مازندران کشف شد

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در هفت ماهه امسال با انجام کارشناسی‌های تخصصی توسط همکاران ۷۵ پرونده تصادف ساختگی کشف و به مراجع قضائی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به کشف ۷۵ پرونده تصادف ساختگی و اینکه از این موارد ۶۰ مرد و مابقی زن هستند افزود: موضوع تصادفات ساختگی علاوه بر اینکه یک آسیب اجتماعی است که فرد به صورت عمدی به جسم و روان خود آسیب وارد می‌کند و یا عده‌ای در قالب پیمانکاران تصادفات ساختگی موجبات آسیب عمدی به افراد می‌شوند یکی از راه‌های سو استفاده این افراد از شرکت‌های بیمه‌ای است که با افزایش چشمگیر مبالغ دریافتی دیه، افراد سودجو به دنبال سو استفاده از بیمه‌ها و بیت المال هستند.

وی گفت: بیشترین تصادفات ساختگی در شهریور با ۲۲ مورد و کمترین آن مربوط به خرداد ماه با ۵ مورد گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه تصادفات ساختگی با هوشیاری و دقت کارشناسان پزشکی قانونی قابل تشخیص است گفت: این موضوع با بخش قضائی مطرح و به صورت جدی پیگیری‌های لازم به عمل خواهد آمد.

عضو شورای قضائی استان در خصوص جلوگیری جعل گواهی افزود : به دلیل راه اندازی سیستم CMS قضائی (سیستم ارتباط الکترونیکی با مجموعه قضائی گواهی کاغذی حذف و مراتب به صورت الکترونیکی نیز ارسال می‌شود تا از جعل جلوگیری شود.

کد مطلب 5378001

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