به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر نمایندگی تجاری روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی به ازسرگیری روابط تجاری با روسیه علاقه‌مند هستند.

بر اساس این گزارش،‌ دفتر نمایندگی تجاری روسیه در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت: با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و سیاست آشکار روسیه‌ستیزانه اتحادیه اروپا، شاهد علاقه جدی شرکت‌های اروپایی به ازسرگیری روابط تجاری با روسیه هستیم.

این نهاد روسی تأکید کرد که چنین همکاری‌هایی باید متقابل، بلندمدت و پایدار بوده و به دور از ملاحظات و شرایط سیاسی باشد.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی این دفتر، حجم تجارت میان روسیه و اتحادیه اروپا در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۲ درصد کاهش یافته و به ۲۶.۹۸ میلیارد یورو رسید که نشان دهنده سقوط ۵.۵ برابری در مقایسه با سال ۲۰۲۱ است.

دفتر نمایندگی تجاری روسیه در اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که بر اساس برآوردهای مختلف، مجموع زیان های اتحادیه اروپا از تحریم‌های ضدروسی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ رقمی بین یک تا ۱.۶ تریلیون یورو برآورد شده است.

این نهاد خاطرنشان کرد: پیامدهای منفی این وضعیت بیش از همه بخش‌های سرمایه‌بر و صادرات‌محور، از جمله صنایع شیمیایی، خودروسازی، ماشین‌سازی و بخش انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.