به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ آبان ماه بود که باشگاه مس سونگون خبر داد «داسیلوا راموس» بازیکن برزیلی را جذب کرده و قرار است از این بازیکن در مسابقات لیگ برتر تا انتهای فصل استفاده کند. این اتفاق در پی تصمیم هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مبنی بر صدور مجوز جذب بازیکن و مربی خارجی رخ داد. با این حال داسیلوا به بازی روز ۲۱ آبان مس مقابل گیتی پسند نرسید.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ در آن مقطع زمانی اعلام کرده بود هنوز مصوبه هیات رئیسه به صورت کتبی در اختیارش قرار نگرفته است و به همین خاطر مجوز بازی داسیلوا صادر نشده است. این بازیکن برزیلی در هفته دهم لیگ برتر برابر راگا برای نخستین بار با پیراهن مس به میدان رفت و حتی یک گل هم به ثمر رساند.

اما استفاده از این بازیکن اخیراً مورد اعتراض چند باشگاه قرار گرفته است چرا که این باشگاه‌ها اعتقاد دارند ITC داسیلوا به صورت غیر قانونی صادر شده است و نتایج تیم مس باید تغییر کند. این شکایت در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم ثبت شده است و در دست بررسی قرار دارد.

* باشگاه فردوس: فدراسیون فوتبال پرونده شکایت ما را زیر سئوال برد!

باشگاه فردوس قم یکی از باشگاه‌هایی است که علیه مس و بازیکن برزیلی شکایت کرده و امیدوار است این شکایت به نتیجه برسد. رسول قلی زاده مدیرعامل باشگاه فردوس در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: داسیلوا به عنوان سهمیه بازیکن آزاد به تیم مس پیوست در حالی که پیش از مس در یک تیم برزیلی بازی می‌کرد. سهمیه آزاد هم به این صورت است که قرارداد بازیکن یا باید به پایان رسیده باشد و یا اینکه لیگ آن کشور تمام شود.

وی افزود: فیلم بازی‌های داسیلوا را هم به فدراسیون فوتبال داده‌ام و حتی فیش لازم را برای شکایت واریز کرده‌ام. ابتدا به من پاسخ دادند به شکایت شما رسیدگی نمی‌شود چون ۴۰۰ هزار تومان را واریز نکرده‌ای در حالی که اولین اقدام من واریز مبلغ مدنظر بود. امیدوارم با گروه جدیدی که در فدراسیون فوتبال مدیریت می‌کنند، دوره «لابی بازی» تمام شود. اگر من اشتباهی دارم، مستند بگویند نه اینکه با مسائل جزئی، پرونده را زیر سئوال ببرند.

مدیرعامل باشگاه فردوس قم تاکید کرد: من برای تیم مس و مدیرعامل این باشگاه احترام زیادی قائلم. خودم اصالتاً اهل همان شهر هستم ولی حق شهر قم و بازیکنان این تیم را می‌گیرم. داسیلوا باید برای پیوستن به تیم مس، تا نیم فصل صبر می‌کرد. فدراسیون فوتبال می‌توان از کنفدراسیون فوتسال برزیل استعلام کند که ITC داسیلوا چطور صادر شده است. من تا انتهای این شکایت را پیگیری می‌کنم و از حقمان کوتاه نمی آیم.



داسیلوا راموس در برزیل

دلخوری جابری از مدیرعامل باشگاه مس

روند صدور ITC یک بازیکن به این ترتیب است که باشگاهی که قصد به کارگیری بازیکن خارجی را دارد نامه‌ای را به هیات فوتبال استان و سپس سازمان لیگ می‌زند تا از این طریق اقدامات لازم صورت بگیرد. با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مدیران باشگاه مس برای گرفتن ITC، مستقیم به سراغ کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال می‌روند.

در نهایت درخواست صدور ITC از طریق این کمیته در اختیار سازمان لیگ فوتسال قرار می‌گیرد که باعث تعجب و دلخوری آرش جابری سرپرست این سازمان می‌شود چرا که ظاهراً جابری در جریان اقدام مسی‌ها از طریق فدراسیون نبوده است.

زمان جدایی داسیلوا از تیم برزیلی

داسیلوا راموس که در برزیل با نام مستعار «فارینا» شناخته می‌شود، در تیم پاسو فوندو در لیگ گائوچو سری A (لیگ دسته اول) برزیل بازی می‌کرد. این لیگ مثل لیگ دسته اول فوتسال ایران است و از نظر سطح فنی و حرفه‌ای، یک رده پایین‌تر از لیگ برتر قرار دارد.

جستجو در رسانه‌های برزیل نتایج زیادی درباره جزئیات و اتفاقات این سطح از لیگ برزیل به دنبال ندارد. طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، یک سایت برزیلی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ۱۴۰۰) خبر خداحافظی و جدایی راموس از تیم پاسو فوندو را منتشر کرده است. در آن زمان، لیگ گائوچو در جریان بوده و تیم راموس با ۳۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار داشته است.

راموس حتی این فصل برای تیمش چند گل به ثمر رسانده؛ از جمله در تاریخ ۵ اکتبر (۱۴ شهریور) که تیمش با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و یا چند روز قبل از آن در دیداری که تیمش با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورده بود، تنها گل پاسو فوندو را به ثمر رسانده بود.



اعلام خبر جدایی داسیلوا از پاسو فوندو در سایت برزیلی

جابری: مرجع تشخیص کمیته بین الملل است

خبرنگار مهر برای پیگیری بیشتر این موضوع با آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال ایران تماس گرفت. جابری درباره اعتراض باشگاه فردوس قم نسبت به پیوستن داسیلوا به مس در زمان غیر قانونی گفت: مرجع تشخیص، کمیته بین الملل است. این کمیته اعلام کرد که داسیلوا بازیکن آزاد است و بنده بر اساس آن، کارت را صادر کردم. با این حال، احراز صلاحیت یک بازیکن بر عهده باشگاه است.

وی ادامه داد: یکی از تعاریف بازیکن آزاد این است که بازیکن به صورت منصفانه قراردادش را با تیم قبلی خود فسخ کرده باشد که در این صورت می‌تواند در طول فصل به تیم جدید برود. کلمه منصفانه در آیین نامه فیفا به کار رفته است.

جابری همچنین درباره شباهت پرونده داسیلوا و باشگاه مس با لیگ برتر فوتبال و پرونده باشگاه گل گهر و بازیکن گابنی تاکید کرد: در پرونده بازیکن گل گهر، ITC بازیکن صادر شده بود و فقط بحث سوابق بازی ملی مطرح بود. صدور ITC بر اساس سیستم TMS است که اشتباه هم صاد نمی‌شود. ۲۰۹ عضو فیفا عضو TMS هستند و به هیچ وجه در این سیستم اشتباه رخ نمی‌دهد.

عضو کمیته انضباطی: پرونده شکایت در حال رسیدگی است

علاوه بر تیم فردوس قم، باشگاه‌های حفاری، راگا و شهروند ساری هم علیه تیم مس و بازیکن برزیلی شکایت کرده‌اند؛ هرچند که ظاهراً شکایت تیم حفاری به دلیل اقدام دیر هنگام مورد پذیرش قرار نگرفته است.

حسین عبداللهی عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در جریان جزئیات شکایت‌ها نیست، گفت: در این حد می دانم که یک شکایت انجام شده است. پرونده هم تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در حال انجام است. اگر لازم شد دفاعیه باشگاهی که مورد شکایت قرار گرفته است را می‌خواهیم و مدارک بیشتری درخواست می‌کنیم.



دسیلوا در لباس تیم مس

قانون نقل و انتقالات درباره بازیکن برزیلی چه می‌گوید؟

یکی از ادعاهای تیم فردوس قم در شکایت از باشگاه مس این است که وی این فصل با تیم برزیلی قرارداد داشته و در زمانی غیر از نقل و انتقالات به تیم مس پیوسته است. اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟ یکی از اعضای فدراسیون فوتبال به خبرنگار مهر گفت: اگر قرارداد یک بازیکن پیش از پایان زمان نقل و انتقالات لیگ ایران با باشگاه مبدا تمام یا فسخ شده باشد، او بازیکن آزاد محسوب می‌شود و می‌تواند در هر بازه زمانی به تیمی در ایران اضافه شود.

همچنین هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی هم این موضوع را تایید و تاکید کرد که ملاک، اتمام قرارداد یا فسخ آن پیش از پایان زمان نقل و انتقالات لیگ ایران است.

نقل و انتقالات لیگ ایران چه زمانی تمام شد؟

رسیدن به زمان نقل و انتقالات لیگ ایران می‌تواند تا حد زیادی ابهامات این پرونده را برطرف کند. پیش از شروع مسابقات لیگ برتر، پایان نقل و انتقالات تابستانی لیگ، تاریخ ۳۱ مرداد تعیین شده بود. در پی آماده سازی و حضور تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی که با تعطیلی لیگ از هفته سوم همزمان شد، چند باشگاه در نامه به سازمان لیگ خواستار تمدید زمان نقل و انتقالات تا بازگشت تیم ملی و پیش از هفته چهارم لیگ برتر شدند.

بعد از حذف تیم ملی فوتسال از مسابقات جام جهانی و بازگشت به ایران، مقرر شد هفته چهارم از ۱۷ مهر ماه آغاز شود؛ بنابراین نقل و انتقالات تا پایان روز ۱۶ مهر ادامه داشته است. با توجه به اینکه داسیلوا طبق اعلام رسانه‌های برزیلی روز ۲ مهر قراردادش را فسخ کرده بود، به این ترتیب مشکلی برای پیوستن به تیم مس نداشته است.



بازیکنان فردوس قم در لیگ برتر فوتسال

سرپرست فردوس: یک جای کار می‌لنگد!

علی مسعودی سرپرست تیم فوتسال فردوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت این باشگاه گفت: ما تمام مدارک لازم را برای فدراسیون ارسال کردیم اما کمیته انضباطی بدون آنکه پرونده را بخواند، اعلام کرد هزینه دادرسی واریز نشده است. در حالی که اولین اقدام ما واریز این هزینه بود. این نشان می‌دهد حتی پرونده را باز نکرده‌اند. البته این کار طبیعی است. مس از ما قوی‌تر و پولدارتر است.

وی افزود: برای کمیته انضباطی زشت است که اصلاً ندیده هزینه پرداخت شده است و ما را به کمیته استیناف ارجاع داده. امیدوارم دلیل قانع کننده تری برای شکایت ما بیاورند. به جای اینکه از ما مدارک بخواهند، باید تیم مس را به کمیته انضباطی دعوت کنند. ضمن اینکه ما اعتقاد داریم قانون بازیکن آزاد از دو حالت خارج نیست: یا فصل مسابقات لیگ مبدا تمام شده باشد یا بازیکن در تیمش بازی نکرده باشد. حالت سوم وجود ندارد. برای همین است که می گویم یک جای کار می لنگد. شاید دانش ما کم باشد. امیدوارم فدراسیون فوتبال پاسخ قانع کننده‌ای به ما بدهد.

واکنش سازمان لیگ به آماتور بودن بازیکن مس

یکی دیگر از ادعاهایی که درباره داسیلوا صورت گرفته این است که وی بازیکن آماتور بوده و به همین دلیل قادر به عقد قرارداد با باشگاه‌های ایران نیست.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در این خصوص هم گفت: در آیین نامه به صراحت ذکر شده است که بازیکن خارجی یا باید عضو تیم ملی بزرگسالان و تیم امید کشورش باشد یا از کشوری به ایران بیاید که هنگام عقد قرارداد، در رنکینگ بین المللی فوتسال جزو ۱۰ تیم برتر جهان است.

وی افزود: داسیلوا از کشور برزیل به ایران آمده است و هرچند بازیکن ملی پوش نیست اما شامل قانون رنکینگ جهانی کشورش می‌شود و بنابراین مشکلی برای حضورش در ایران نیست.



آرش جابری سرپرست سازمان لیگ

چرا جلوی بازیکن ترکمنستانی گرفته شد؟

با وجود اطلاعات ارائه شده در این گزارش، تیم فردوس همچنان مدعی است که حضور داسیلوا در مس غیر قانونی بوده و باید به شکایت فردوس و چند باشگاه دیگر رسیدگی شود.

رسول قلی زاده مدیرعامل تیم فردوس در گفتگوی مجدد با خبرنگار مهر به اتفاق مشابهی که برای تیمش رخ داد اشاره کرد و گفت: اگر قانون بازیکن آزاد چیزی است که اعلام شده، چرا اجازه ندادند در هفته دوم لیگ دروازه بان ترکمنستانی را به تیممان اضافه کنیم؟ آن موقع ما یک دروازه بان از ترکمنستان می‌خواستیم ولی فدراسیون‌نشین‌ها گفتند نمی‌توانید چون این بازیکن در ترکمنستان بازی می‌کند و قرارداد دارد.

وی افزود: یک باشگاه لابی دارد و هر کار بخواهد انجام می‌دهد. ما نه قدرت داریم و نه لابی. مطمئن هستم حضور بازیکن برزیلی در مس غیر قانونی بوده است و رسیدگی به شکایت ما به وجدان فدراسیون بر می‌گردد.

همچنین علی مسعودی سرپرست تیم فردوس می‌گوید دلیل اینکه مجوز بازی داسیلوا برای بازی با گیتی پسند صادر نشده به این خاطر بوده است که گیتی پسند قدرت شکایت از این بازیکن و پیگیری این شکایت را داشته است.