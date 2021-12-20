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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۴۲

با حضور رییس سازمان اوقاف و امور خیریه؛

چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن افتتاح می شود

چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن افتتاح می شود

مراسم افتتاحیه چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن از ساعت ۱۸ الی ۱۹ با حضور رییس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن دوشنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۱۸ با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

این برنامه با سرود جمهوری اسلامی ایران و اجرای سید وحید مرتضوی از ساعت ۱۸ آغاز می‌شود.

هادی موحد امین نفر اول دوره گذشته مسابقات سراسری قرآن به آیاتی چند از کلام الله مجید خواهد پرداخت و سپس گزارشی توسط مهدی قره شیخلو رئیس مرکز امور قرآنی و رئیس ستاد برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات ارائه خواهد شد.

پخش کلیپ با موضوع معرفی هیئت داوران چهل و چهارمین دوره از مسابقات و ابتهال خوانی سید کریم موسوی از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه بوده است.

سخنرانی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حجت الاسلام سید مهدی خاموشی از دیگر برنامه‌های این مراسم است و سپس بعد از پایان مراسم افتتاحیه به صورت رسمی رقابت‌های چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن آغاز شده و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5379357

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