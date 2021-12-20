به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم»، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب مطلبی را در خصوص رژیم صهیونیستی و سیاستهای آن در منطقه به رشته تحریر درآورد.
بر اساس این گزارش، عطوان در مطلب خود در خصوص رژیم صهیونیستی نوشته است: صهیونیستها اخیراً سیاست جدیدی را در پیش گرفتهاند و آن، تلاش برای نزدیک شدن به چین است. در واقع، تل آویو با این سیاست به نوعی به دنبال آن است تا پیامی را به آمریکا و غرب مخابره کند. از سوی دیگر، سلسله تلاشهای رژیم صهیونیستی در عرصه دیپلماتیک نشانگر آن است که این رژیم به شدت نسبت به قدرت روزافزون محور مقاومت احساس نگرانی میکند.
این تحلیلگر مشهور جهان عرب در ادامه مطلب خود تأکید کرده است: در حال حاضر یک ترس و نگرانی بی سابقه از قدرت مقاومت در صفوف صهیونیستها شکل گرفته است در حال حاضر یک ترس و نگرانی بی سابقه از قدرت مقاومت در صفوف صهیونیستها شکل گرفته است. این مسأله به هیچوجه قابل انکار نیست.
وی افزود: محور مقاومت در منطقه با قدرت موشکی خود توانسته است موازنه قدرت در عرصه نظامی را به کلی دستخوش تغییر سازد. لذا صهیونیستها فرار به سمت چین را برگزیدند تا شاید بتوانند در برابر تهدیدات ایستادگی کنند.
عطوان همچنین گفته است: البته باید به این مسأله نیز توجه داشت که در طول سالهای اخیر، ایالات متحده آمریکا و غرب خدمات بسیاری را به صهیونیستها ارائه کردهاند. اقداماتی که ترامپ در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داد در طول ۷۳ سال اخیر بی سابقه بوده است و هیچیک از رؤسای جمهور آمریکا چنین خدماتی را به تل آویو ارائه نکردند.
در ادامه مطلب مذکور آمده است: انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، به رسمیت شناختن حاکمیت تل آویو بر جولان، افزایش فشارها بر ملت فلسطین و آوارگان فلسطینی و نیز فراهم کردن زمینه برای امضای توافقنامههای عادی سازی روابط با طرفهای عربی تنها گوشهای از سلسله خدماتی است که آمریکاییها در طول سالهای اخیر به رژیم صهیونیستی ارائه کردند.
پافشاری صهیونیستها بر سیاستهای قلدرمآبانه علیه فلسطینیان موجب خواهد شد تا تلآویو بهای سنگینی را پرداخت کند عطوان در ادامه مطلب خود تصریح کرده است: واقعیت این است که فرار به سمت چین نمیتواند تهدید موجودیتی را که صهیونیستها با آن مواجه هستند، از بین ببرد. اکنون صهیونیستها دست به هر کاری میزنند.
وی افزود: آنها قطعنامههای بین المللی را زیر پای میگذارند، ملت فلسطین را تحت فشارهای گوناگون قرار میدهند، اراضی آنها را به یغما میبرند، ثروتهایشان را غارت میکنند و کشورهای عربی مجاور را مورد تجاوز نظامی قرار میدهند.
این تحلیلگر مشهور جهان عرب عنوان کرده است: رهبران رژیم صهیونیستی هر کاری میکنند تا بتوانند تهدیدات علیه خود را از بین برده و به نگرانیهایشان پایان دهند. با این حال، باید گفت که رژیم صهیونیستی در صورت تداوم اشغالگری، پافشاری بر سیاستهای قلدرمآبانه علیه فلسطینیان و ادامه محاصره غزه بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد.
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