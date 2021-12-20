ارائه ۲۱ رشته مهارتی در ۷۱۰۰ هنرستان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش یکشنبه شب در اولین سمینار استانی تأثیر آموزشهای هنرستانی در توسعه منطقه ویژه اقتصادی بانه با محوریت تأمین نیروی انسانی ماهر اظهار داشت: هم اکنون ۸۰ درصد نظام آموزشی دنیا در دوره متوسطه آموزش فنی حرفهای دارند و ۸۰ درصد مشاغل دنیا ریشه در آموزش فنی و حرفهای دارد.
وی افزود: ارتقای مهارت عمومی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و آسیبهای اجتماعی میشود.
مدیر کل آموزشهای هنرستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بسیاری از مشاغل ما نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارند بلکه نیاز به فردی دارد که گواهینامه مهارت مرتبط با آن کار را داشته باشد.
وی افزود: تغییر نگرش جامعه از مدرک گرایی به مهارت گرایی از جمله نیازها و ضرورتهای فرهنگی است.
آذرکیش اظهار کرد: در بیش از ۱۰۰ شغل نیاز ما حداکثر به یک دیپلم مهارتی است و به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و ایجاد مشاغل جدید نیاز به آموزش مادام العمر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ظهور اقتصاد دیجیتالی، ورود فناوریهای جدید تغییرات و تحولات در آینده بازار کار ایجاد میکند که ما آموزشهای فنی و حرفهای مادام العمر داشته باشیم.
مدیر کل آموزشهای هنرستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از اولویتهای آموزش و پرورش مهارت آموزی و کارآفرینی برای اتصال فارغ التحصیلان به بازار کار است و امسال تعداد دانشآموزان هنرستانها ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
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