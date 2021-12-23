  1. استانها
  2. البرز
۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

البرز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس روان بوده و مشکلی در تردد در این محور وجود ندارد.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: دیگر محورهای استان البرز نیز دارای ترافیک روان هستند.

کد مطلب 5382320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این قسمت آزاد راه به دلیل اینکه مانند بقیه مسیر نبوده یک حالت قیف مانند دارد باعث ترافیک سنگین می شود و ربطی به ساعت خاصی ندارد همیشه در این قسمت مسیر ترافیک وجود دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها