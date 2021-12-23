ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس روان بوده و مشکلی در تردد در این محور وجود ندارد.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: دیگر محورهای استان البرز نیز دارای ترافیک روان هستند.

‌