به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، این موارد در کنار هم، خطر ابتلا به بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت نوع ۲ را افزایش می‌دهند.

در حالی که رژیم غذایی سرشار از غذاهای فوق فرآوری شده و عدم فعالیت بدنی از عوامل شناخته شده در بروز این عوارض هستند، اما چهار عامل ممکن است به طور پنهانی خطر ابتلا به سندرم متابولیک را افزایش دهند.

۱. نشستن بیش از حد طولانی

یک بررسی بزرگ نشان داد افرادی که زمان بیشتری را صرف نشستن می‌کنند، حتی پس از در نظر گرفتن فعالیت بدنی، بیشتر احتمال دارد که به سندرم متابولیک مبتلا باشند.

یک مطالعه بزرگ دیگر نشان داد که تجمع بیش از ۱۰.۵ ساعت زمان بی‌تحرکی در روز با خطرات بیشتر نارسایی قلبی و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است، حتی در میان افرادی که سطح توصیه‌شده ورزش را رعایت می‌کنند.

شما باید ورزش منظم را در اولویت قرار دهید، اما تحرک در طول روز نیز مهم است. نشستن برای مدت طولانی فعالیت عضلات را محدود می‌کند، که به جذب قند از جریان خون برای استفاده به عنوان انرژی و حفظ سطح قند خون طبیعی کمک می‌کند. همچنین جریان خون را کاهش می‌دهد و بر متابولیسم انرژی تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه در التهاب و تغییرات در ذخیره چربی در طول زمان نقش دارد.

۲. نوشیدن الکل

«ملیسا میتری»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «مصرف الکل می‌تواند به شکلی خاموش، عوارض سندرم متابولیک- نظیر بیماری‌های کبدی، قند خون بالا و فشار خون بالا- را تشدید کند.»

بررسی ۶۲ مطالعه نشان داده است که مصرف الکل با بروز سندرم متابولیک رابطه مستقیم دارد.

۳. کم‌خوابی

جستجو در فضای مجازی تا دیروقت ممکن است بیش از آنچه تصور می‌کنید به شما آسیب برساند، به‌ویژه زمانی که باعث کاهش ساعات خوابتان شود. میتری می‌گوید: «کم‌خوابی مداوم می‌تواند با ایجاد اختلال در هورمون‌های مرتبط با اشتها و استرس، خطر ابتلا به سندرم متابولیک را افزایش دهد.»

کمبود خواب همچنین باعث می‌شود بدن نسبت به انسولین - هورمونی که به انتقال قند از جریان خون به درون سلول‌ها کمک می‌کند - واکنش ضعیف‌تری نشان دهد. علاوه بر این، کم‌خوابی می‌تواند سطح هورمون‌های استرس را بالا ببرد و با فشار خون بالا نیز مرتبط است.

بررسی ۹ مطالعه در سال ۲۰۲۱ که روی بیش از ۲۳۵ هزار نفر انجام شد، نشان داد افرادی که شب‌ها کمتر از ۶ تا ۷ ساعت می‌خوابند، در مقایسه با کسانی که ۷ تا ۹ ساعت خواب شبانه دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سندرم متابولیک هستند.

مارتینز توصیه می‌کند: «سعی کنید هر شب حدود ۷ تا ۹ ساعت بخوابید و برنامه خواب منظمی داشته باشید. هر روز تقریباً در ساعت مشخصی به رختخواب بروید و بیدار شوید. همچنین، رعایت اصول بهداشت خواب مانند پرهیز از نگاه کردن به صفحات نمایش (گوشی، تلویزیون و غیره) پیش از خواب، خوابیدن در اتاقی خنک و تاریک، و یافتن روش‌هایی برای آرام‌سازی ذهن در ساعات پایانی روز بسیار مفید است.»

۴. استرس مداوم

یک بررسی در سال ۲۰۱۹ نشان داد بزرگسالانی که سطح استرس بالاتری را گزارش می‌کنند، نسبت به افرادی که سطح استرس پایین‌تری را گزارش می‌کنند، خطر ابتلا به سندرم متابولیک در آنها بیشتر است.

«آلیسا اسمولن»، متخصص تغذیه و رژیم غذایی می‌گوید: «استرس مزمن می‌تواند بر نشانگرهای زیستی، به ویژه فشار خون، تأثیر بگذارد. فشار خون بالا اغلب علائم قابل توجهی ندارد، بنابراین بررسی آن حتی زمانی که احساس خوبی دارید نیز مهم است.»