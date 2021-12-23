باران سوالات نمایندگان آمریکایی بر سر مارک زاکربرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آنها با اشاره به اسناد و شهاداتی که فرانسیس هوگن، افشاگر فیس بوک ارائه کرده، می خواهند بدانند چرا شرکت زودتر از موعد اقدامات ایمنی وضع شده قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را لغو کرد.

در بیانیه این گروه آمده است: این اقدام سبب شد اخبار جعلی و اطلاعات نادرست منتشر و از سوی دیگر بلافاصله پس از پایان یافتن روز انتخابات، دوباره خشونت در پلتفرم ظاهر شود. این امر به شورش ۶ ژانویه منجر شد.

بسیاری از سوالات آنها مربوط به تیم منحل شده «Civic Integrity»(یکپارچگی مدنی) متا است. هوگن در شهادت خود در مقابل کمیته زیرمجموعه سنا در مورد حمایت از مصرف کننده، ایمنی محصول و امنیت داده ها، گفت این تیم اندکی پس از انتخابات 2020 منحل شد. این ادعایی است که متا همواره با آن مخالفت کرده است.

گای روزن نائب رییس یکپارچگی متا در ماه اکتبر در این باره به مجله تایم گفت: ما تیم « Civic Integrity»را منحل نکردیم، بلکه آن را با تیم بزرگتر «Central Integrity» یکپارچه کردیم تا فعالیت های نوآورانه ای که برای انتخابات های مختلف انجام می شود، گسترش یابد. فعالیت این تیم تا امروز ادامه دارد.

در همین خصوص سناتورها از زاکربرگ پرسیده اند چه زمانی تصمیم گرفته شد متا منحل شود و چه کسی این کار را انجام داد. همچنین آنها می خواهند بدانند کدام بخش از متا هم اکنون وظیفه نظارت برای تلاش های مربوط به جلوگیری از انتشار اخبار جعلی مرتبط با انتخابات را دارد. علاوه بر جزئیات مختلفی مانند آنکه چه تعداد از کارمندان شرکت در این بخش کار می کنند نیز جزو سوالات سناتورها است.

در کنار این سوالات، قانونگذاران می خواهند بدانند برنامه متا برای حفاظت از یکپارچگی انتخابات آینده چیست.

ایمی کلوبوچار، جک رید و ۱۱ سناتور دیگر در این نامه نوشته اند: ما تلاش های فیس بوک برای جلوگیری از گسترش اخبار جعلی و اطلاعات نادرست درباره انتخابات، خوشنت و آزار را قبل از انتخابات ۲۰۲۰ میلادی را به رسمیت می شناسیم. اما پر واضح است که این تلاش ها برای جلوگیری از انتشار محتوای نادرست درباره انتخابات در پلتفرم و دامن به خشونت کافی نبوده است.

ممکن است سنا از زاکربرگ بخواهد مانند آدام موسری رییس اینستاگرام در مقابل کنگره شهادت دهد. هرچند برخی قانونگذاران آمریکایی اتفاق نظر دارند که فیس بوک و پلتفرم های اجتماعی دیگر باید اقدامات بیشتری در این باره انجام دهند.