دولت از پول پرقدرت استفاده نکرد/ کنترل تورم با انضباط مالی

به گزارش خبرگزاری به نقل از سازمان برنامهوبودجه، سید مسعود میرکاظمی، در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است؛ البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملا آماده است.
وی ادامه داد: در میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم است که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد؛ عدهای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند حالا شبه انگیزی میکنند و البته که این افراد هیچوقت از توضیحات قانع نخواهند شد.
میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار میگیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت تغییر نکردن سقف بودجه، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند؛ درآمدها واقعی دیده شده و هزینههای دولتی به غیر از حقوق کاهش داشته است؛ چراکه برای دولت کسری بودجه خط قرمز است.
وی بابیان اینکه دولت در ماههای گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است؛ تصریح کرد: نرخ تورم نقطهبهنقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده و در آذر ۰.۵ درصد تنزل پیداکرده؛ موضوعی که نشاندهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت و بهبود شاخصهای کلان است.
میرکاظمی اضافه کرد: علاوه بر بستن بودجه بدون کسری در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی دیدهشده؛ بهعبارتدیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابلتوجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه باانضباط مالی و پولی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه کنترل تورم و رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید آحاد مردم را در پی خواهد داشت، افزود: به دستور رئیسجمهور پیوست عدالت بودجه تدوین و در حالی نهایی شدن است تا جهتگیریهای دولت برای پیشرفت متوازن کشوری بهتر مشخص شود.
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