کشف ۶۲۷ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان وبلوچستان/ دستگیری دو قاچاقچی

سردار احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان، اعضای یک باند مسلح قاچاق مواد افیونی را که قصد انتقال محموله مواد مخدر از شهرستان مذکور به مرکز کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: در این عملیات، شب گذشته مأموران انتظامی در قالب چند تیم با رصد منطقه و انجام یک سری اقدامات تخصصی، اعضای این باند قاچاق را که با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در محور "اسفندک- سراوان" این شهرستان بودند، شناسایی و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: سوداگران مرگ که خود را در محاصره پلیس دیدند با تیراندازی به سمت مأموران انتظامی قصد فرار از محل را داشتند که بر اثر آتش پرحجم تکاوران پلیس، عرصه را برخود تنگ دیدند و با رها کردن خودرو به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.

وی تصریح کرد: طی این عملیات در بازرسی از خودروی قاچاقچیان ۳۵۱ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقدار ۱۷۸ کیلو و۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش به دست آمد.

سردار طاهری گفت: روز گذشته در یک عملیات موفقیت آمیز دیگر، تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان، دو قاچاقچی مسلح را که به وسیله یک دستگاه خودروی پژو در محور "زاهدان-بم" در حال انتقال مقادیری قابل توجه مواد افیونی بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

وی بیان کرد: سوداگران مرگ با ورود به منطقه کمین پلیس به سمت مأموران انتظامی تیراندازی و پس از ساعتی درگیری شدید، خودروی آنان متوقف و ضمن دستگیری هر دو قاچاقچی در بازرسی از خوروی آنان مقدار ۹۷ کیلو گرم تریاک به همراه دو قبضه سلاح کلاش کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در این دو عملیات، در مجموع ۶۲۷ کیلو و ۵۰ گرم تریاک و حشیش کشف شده است، بر عزم جدی پلیس در برخورد با سوداگران مرگ تأکید کرد و از شهروندان خواست؛ به منظور مقابله هر چه بهتر با قاچاق مواد مخدر، به عنوان بلای خانمان سوز در جامعه، اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.