شهدای مدافع حرم برای ایران اسلامی اقتدارآفرینی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم محرمعلی مرادخانی اظهار داشت: شهدای مدافع حرم در مقطعی که دشمنان با تلاش و شبیخون، وادادگی فرهنگی را سرمی دادند، پرچمدار وحدت و تبعیت از ولایت شدند و با نثار جان خود، روح ارزش‌های انقلاب اسلامی را در کشور دمیدند.

وی با اظهار اینکه در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی تقدیم نظام مقدس اسلامی شد، گفت: شهدای مدافعان حرم در شرایطی پرچم را به اهتزاز درآوردند که آن شرایط با تهاجم فرهنگی روبرو بودیم و این شهیدان با دفاع از حرم شریفین، موجی از افتخارات بزرگ را برای ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه و دنیا به ارمغان آوردند.

وی گفت: شهدای مدافع حرم افتخاری را با محوریت سردار شهید سلیمانی به ارمغان آوردند و امروز ایران اسلامی در منطقه به برکت خون سرخ شهیدان، علی رغم همه دشمنی‌های آمریکا، در بالابردن اقتدار ایران اسلامی نقش آفرینی کردند.

حجت الاسلام حسینی پور یادآور شد: شهدای مدافع حرم در دوره‌ای بصیرت افزایی کردند، شجاعانه بزرگترین افتخار برای برای میهین و کشور کسب کردند و به عنوان الگوی همیشگی تبدیل شدند.