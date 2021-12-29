هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران به سایر کشورها معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رایزن‌های اقتصادی وزارت امور خارجه عصر امروز هشتم دی ماه در سالن اجتماعات موزه فرش ایران برگزار شد.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در این مراسم گفت: اطلاع از همه رویدادهای هنری که در کشورها برگزار می‌شود مانند رویدادهای هنری و اقتصادی به ما کمک می‌کند که تعامل با تجار خارج از مرزها را داشته باشیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. بحث صنایع دستی و هنرهای سنتی از آن دسته بازارهایی است که افراد خاصی را به خود اختصاص می‌دهد شناسایی افرادی که صاحب گالری و بوتیک‌های هنری هستند و برقراری تعامل و ارتباط با کسانی که داخل کشور فعالیت می‌کند برای ما راهگشاست.

محمودیان گفت: ارائه درست شاخص‌ها و مزیت رشته‌های صنایع دستی و شناسایی آنها در خارج از مرزها می‌تواند به ما کمک زیادی کند. یکی از نقاط قوت ما زنان کشورمان هستند به رخ کشیدن هنر آنها می‌تواند برای ما راهگشا باشد. بحث استارت آپ ها و خلاقیت‌ها و با احترام به صنایع دستی با اصالت یکی دیگر از مزیت‌های کشورمان است و می‌تواند مدل‌های خوبی برای ارائه باشد.

وی گفت: اکونومیست پیش بینی دقیقی از وضعیت کشور چین را در پساکرونا منتشر کرده که نشان می‌دهد از محل صادرات کالاهای تزئینی کریسمس درآمد بسیار خوبی نصیب این کشور خواهد شد در صورتی که ما اگر بخواهیم می‌توانیم در این حوزه پیش گام باشیم. طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌هایی که وجود دارد با جزئیات در اختیار رایزنان قرار خواهد گرفت.

اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای معرفی صنایع دستی ایران به کشورهای دیگر

در ادامه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گفت: یکی از وظایف وزارت خارجه ارزآوری است. ما دارو وارد می‌کنیم. اگر وزارت خارجه دیده بانی قوی داشته باشد می‌تواند فرمول آن داروها را وارد کند وقتی به چین رفتم در سفارت گفتم که چین با یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون نفر الان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفرشان از حد متوسط درآمد بالاتر هستند. گفتیم به چین صادرات فرش داشته باشیم برخی خندیدند اما الان می‌بینیم که بازار قوی در این حوزه داریم.

وی افزود: فضای کسب و کار خوبی در چین وجود دارد و این وظیفه ماست که بتوانیم آن را در حوزه صنایع دستی گسترش دهیم. دو میلیون نفری که در کشور شغل دارند اگر بتوانیم در جهت صادرات صنایع دستی فعالشان کنیم به تعداد چهار میلیون نفر هم می رسند. صنایع دستی ما قابل مقایسه با چین نیست. در آلمان می‌گفتند که اگر کسی خانه و بنز و یک فرش ایرانی داشته باشد وضعیت مالی خوبی دارد.

صفری گفت: در حوزه صنایع دستی دیپلمات‌های اقتصادی در بخش اشتغال زایی می‌توانند کمک کنند. اگر بتوانیم چند کشور را مورد هدف قرار دهیم مثل هند و چین و مالزی بسیار موفق خواهیم بود. ارزآوری دیگر در حوزه گردشگر است. چین سالانه ۱۶۰ میلیون نفر گردشگر دارد. تلاش کردیم که ایران هدف گردشگری آنها شود. همیشه می‌گفتیم اگر یک میلیون گردشگر در سال به ایران بیایند اتفاق خوبی است که باید زیرساخت آن ایجاد شود.

وی افزود: باید خبرنگاران چین را به ایران بیاوریم تا درباره ایران مطلب بنویسند. یکی از این خبرنگاران می‌گفت وقتی می‌خواستم به ایران بیایم به من می‌گفتند می‌خواهی وارد جهنم شوی اما من بعد از سفر فهمیدم وارد بهشت شده ام. یکی از وظایف ما آشنا کردن چینی‌ها با پتانسیل‌های ایران است. یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهیم تمرکز در حوزه گردشگری سلامت است. رئیس جمهور یکی از صنایعی که در سفرهایش به کشورهای دیگر اهدا کرده اند تجهیزات اتاق عمل و بیهوشی بوده است به این دلیل است که نشان دهند ما چقدر در این حوزه توانا هستیم. خواهش من از معاونت گردشگری این است که همفکری کنیم و مراقب دلالان گردشگری سلامت باشیم. ما در میان معاونت اقتصادی و دیپلمات‌های اقتصادی آمادگی معرفی صنایع دستی ایران را داریم.