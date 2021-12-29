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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۱۸

فرماندار دشتی:

۱۶ درصد مردم شهرستان دشتی تاکنون واکسن نزده‌اند

۱۶ درصد مردم شهرستان دشتی تاکنون واکسن نزده‌اند

بوشهر- فرماندار دشتی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ درصد مردم این شهرستان واکسن نزده اند، گفت: با توجه به سرایت بالای سویه جدید امیکرون ضرورت دارد مردم در ایمنی خود شتاب بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از روند واکسیناسیون شهرستان دشتی اظهار داشت: همه تمهیدات لازم باید در سطح شهرستان صورت بگیرد تا درگیر این سویه جدید نشویم.

فرماندار دشتی افزود: سرایت این بیماری خیلی بالا است که می‌طلبد مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.

نادری ادامه داد: تبلیغات لازم در سطح شهرها در جهت واکسیناسیون نوبت سوم صورت بگیرد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ درصد مردم این شهرستان واکسن نزدند، ادامه داد: صنوف و واحدهای خبازی ملزم به واکسینه کردن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند.

۱۶ درصد مردم شهرستان دشتی تاکنون واکسن نزده‌اند

کد مطلب 5387363

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