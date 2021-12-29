به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از روند واکسیناسیون شهرستان دشتی اظهار داشت: همه تمهیدات لازم باید در سطح شهرستان صورت بگیرد تا درگیر این سویه جدید نشویم.

فرماندار دشتی افزود: سرایت این بیماری خیلی بالا است که می‌طلبد مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.

نادری ادامه داد: تبلیغات لازم در سطح شهرها در جهت واکسیناسیون نوبت سوم صورت بگیرد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ درصد مردم این شهرستان واکسن نزدند، ادامه داد: صنوف و واحدهای خبازی ملزم به واکسینه کردن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند.