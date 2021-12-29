مرگ ۳ نفر بر اثر گازگرفتگی در علی آبادکتول

محمدجواد مقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براثر گاز گرفتگی در فاضل آباد سه نفر شامل سه آقا ۱۳، ۱۹ و ۲۱ ساله فوت کردند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان افزود: هنگام رسیدن اورژانس به منزل این افراد، هر سه جان خود را از دست داده بودند.

جانشین فرمانده انتظامی علی آبادکتول هم به خبرنگار مهر گفت: شامگاه روز گذشته(سه شنبه) یک مورد گاز گرفتگی در شهر فاضل آباد اتفاق افتاد که بر اثر آن سه نفر در داخل منزل فوت کردند.

سرهنگ علی اکبر روحی افزود: پدر خانواده امروز(چهارشنبه) متوجه این امر شده و آن را به پلیس اطلاع داد و موضوع در دست پیگیری است.