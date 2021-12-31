شهادت «سردار سلیمانی» روحیه ایثار را برای نسل جوان معنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بخش اسالم ضمن تبیین فلسفه و اهمیت جایگاه ولایت و امامت در خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) اطاعت از اهل بیت (ع) را موجب نظام مندی ملت و امامت اهل بیت (ع) را موجب جلوگیری از تفرقه و پراکندگی امت اسلامی اعلام کرد.

امام جمعه اسالم در ادامه با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، شهادت این شهید بزرگوار در این دوره از زمان را یک موهبت الهی خواند تا نسل جوان انقلاب روحیه ایثار و شهادت را از نزدیک لمس کرده باشند.

وی گفت: شاید نسل جدید و جوان انقلاب اسلامی سرداران و شهیدانی چون همت و باکری و خرازی را ندیده باشند ولی حاج قاسم سلیمانی را دیدند و آن روحیه ایثار و شهادت که در دوران دفاع مقدس رمز موفقیت ما بود را به نسل جدید نشان داد.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه بر اساس آیه قرآن و وعده الهی برخی از مؤمنان با آرزوی شهادت در انتظار آن هستند و در این مسیر هیچگاه دچار تردید و تبدیل و دگرگونی از عقیده و مسیر نمی‌شوند، شهید حاج قاسم سلیمانی را از آرزومندان شهادت دانست که سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید.

امام جمعه اسالم با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچوف و پیش بینی شکست و نابودی کمونیسم و ابرقدرت بلوک شرق، نابودی مستکبران و ابرقدرت‌های طاغوتی را وعده الهی دانست و گفت: امپریالیسم و صهیونیسم بین الملل به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی نیز به زودی نابود خواهند شد.