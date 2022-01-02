سردار سلیمانی فرهنگ اسلامی را در جهان منتشر کرد

حجت الاسلام حاج قاسم دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سردار سلیمانی یک شخصیت جهانی بود که اسلام و فرهنگ اسلامی را در جهان منتشر کرد.

وی با بیان اینکه اخلاص، تدین، مردم داری و صفای وجود سردار دلها موجب شده تا وی جایگاه ویژه ای در قلب مردم داشته باشد، افزود: دشمنان اسلام تصور کردند که با به شهادت رساندن حاج قاسم راه او بسته خواهد شد اما آنها اشتباه بزرگی مرتکب شدند.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رامیان ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، سردار سلیمانی خود یک شخصیت بود اما پس شهادت ایشان اکنون مکتب حاج قاسم ساخته شده و همه مردم ایران حاج قاسم هستند.

دنکوب همچنین تصریح کرد: یکی از ویژگی های بارز سردار سلیمانی ارادت و احترام وی به ولایت فقیه بود که ما به عنوان کسانی که در مکتب حاج قاسم هستیم باید پیرو ایشان باشیم و احترام به ولایتمداری را از یاد نبریم.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان یک فرزند شهید همیشه از ارادتی ویژه ای که سردار دل ها به خانواده ایثارگران و شهدا داشته اند لذت برده و هرگز آن جمله ایشان را که فرموده بودند: «دلم می خواهد جنازه من را فرزندان شهدا بر دوش حمل کنند» هرگز فراموش نمی کنم.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رامیان در انتها گفت: همه مردم و مسئولان باید همواره پاسدار امامت و ولایت باشند تا مبادا شرمنده حاج قاسم شوند.