مجید غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیلاب و بارش شدید باران یکشنبه شب ۱۲ دیماه بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان به زیرساختها و منازل مسکونی شهرستان خسارت وارد کرده است.
وی در تشریح جزئیات خسارات بارندگی گراش، افزود: این شهرستان شاهد بارش ۱۱۸ میلیمتری باران بوده که شدت بارندگی باعث طغیان و آبگرفتگی معابر شد.
فرماندار گراش بیشترین خسارت وارد شده را به تأسیسات زیربنایی به ویژه راهها، ابنیه و ابنماها با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان خسارت اعلام کرد و بیان کرد: در بخش کشاورزی ۴۵ میلیارد تومان و در بخش مسکن روستایی ۲۳ میلیارد تومان خسارت وارد شد که عمدتاً آبگرفتگی منازل و تخریب دیوارها بود.
رئیس ستاد مدیریت بحران گراش با اشاره به حجم آسیبهای منازل خسارت دیده در جریان بارندگی و آبگرفتگی، ابراز کرد: بارش شدید باران موجب آسیب دیدگی برخی راههای اصلی و روستایی، پلها و زیرساختهای بخش کشاورزی شد و بیش از ۳۵۰ واحد مسکونی در شهر و روستا دچار آبگرفتگی و آسیب شدند.
غلام پور همچنین با تاکید بر اینکه در پی جاری شدن آب در رودخانههای فصلی، پل و آبنمای روستایهای آغصه و کنار زیارت تخریب شده است، افزود: این پلها تنها راه ارتباطی روستاها به حساب میآمد که بر اثر شدت جریان سیل بخش اعظمی از آن تخریب شده که راه دسترسی چهار روستا آغصه، کنار زیارت، چک چک و کسرالدشت و قریب ۱۴۰۰ نفر را با مشکل روبرو کرده است.
او با بیان اینکه ۱۰۰ خودرو سبک و سنگین در جریان بارندگی به کار گرفته شدند، تصریح کرد: این حجم بارندگی در یک روز میتوانست خسارات زیاد تری برای ما به بار بیاورد اما باتوجه به اقدامات پیشگیرانه همچون تشکیل ۱۰ تیم عملیاتی امداد و نجات، لایروبی رودخانهها در طول سال گذشته، آماده باش کامل همه اعضای ستاد بحران شهرستان، هشدار بموقع تخلیه برخی سکونتگاهها، حضور مؤثر نیروهای امدادی و مردمی، بسیج کردن تمام امکانات بخش خصوصی، شهرداریها و بخش دولتی باعث شد حجم خسارات کاهش پیدا کند و خوشبختانه از وقوع رخدادهای ناگوار جلوگیری شد.
فرماندار گراش با اشاره به اینکه همه مسیرهای مسدود شده بر اثر وقع سیلاب و طغیان رودخانهها نیز بازگشایی شده است، افزود: خسارات و آسیبهای بارندگی شدید اخیراً توسط دستگاههای اجرایی و گروههای ارزیاب مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برنامه ریزیها علاوه بر مدیریت کنونی و خدمات رسانی، در جهت برآورد خسارات در حال انجام است.
وی به معضلات و مشکلات ساختاری در برخی از سکونتگاههای غیر رسمی این شهرستان نیز گریزی زد و گفت: با توجه به امکان تکرار این حادثه در شهرستان به ویژه در منطقه محمد آباد و سلطان آباد نیاز است تا در این خصوص مطالعات لازم صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان گراش افزایش تجهیزات و امکانات امدادی را خواستار شد و افزود: شهرستان گراش یکی از شهرستانهای حادثه خیز است و انتظار میرود زیرساختهای امدادی در این شهرستان تقویت شود.
این مقام مسئول بر تسریع ساخت آبنما ورودی روستاهای کنار زیارت و آغصه تاکید کرد و اضافه کرد: نیاز است با توجه به حجم کار اداره کل راه و شهرسازی لارستان احداث پل در این مسیر را در دستور کار قرار دهد.
مجید غلامپور فرماندار گراش از صبوری و همکاری مردم، خدمات رسانی نیروهای امداد و نجات، بسیج مردمی و گروههای جهادی، بخشداران، شهرداران، دهیاران، نیروهای اتش نشانی، اورژانس و مجموعه عوامل دخیل در کنترل و مدیریت بحران سیل اخیر در شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
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