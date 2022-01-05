تأکید پاکستان بر حل اختلافات کشمیر براساس قطعنامه‌ شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز چهارشنبه با انتشار پیام‌ های جداگانه ای به مناسبت سالگرد تصمیم کمیسیون ملل متحد در مورد هند و پاکستان در ۵ ژانویه ۱۹۴۹ در مورد اینکه «کشمیر باید از طریق یک همه‌پرسی به کدام کشور بپیوندد»، بر لزوم حل اختلافات کشمیر مطابق با قطعنامه‌ شورای امنیت تاکید کردند.

عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از جهان خواست تا هند را در مورد نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر پاسخگو بداند و از جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت آمیز مسئله جامو و کشمیر ایفا کند.

عمران خان نخست‌وزیر پاکستان نیز با صدور پیامی در این زمینه تاکید کرد: صلح پایدار در جامو و کشمیر منوط به ایجاد راه‌ حل مسالمت‌آمیز بر اساس مشروعیت بین‌ المللی است. جهان نمی‌ تواند مسئولیت اخلاقی و قانونی خود در قبال مردم کشمیر را رها کند.

وی افزود: هند با داشتن ۹۰۰ هزار سرباز، جامو کشمیر را به بزرگترین زندان باز جهان و منطقه نظامی تبدیل کرده است و لذا ما از سازمان ملل می خواهیم تا برای توقف جنایات جنگی هند علیه بشریت و مردم منطقه در جامو و کشمیر اقدام کند.

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرد که سازمان ملل باید به وعده خود مبنی بر تعیین سرنوشت مردم کشمیر عمل کند.

پس از استقلال هند و پاکستان از استعمار بریتانیا تاکنون ۳ جنگ در سال‌های (۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱) میان دو کشور بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از ۷۰ هزار نفر در این درگیری‌ها کشته شدند.

گروه‌های آزادی‌خواه کشمیر در سال ۱۹۸۹ مبارزه برای استقلال از هند و پیوستن به پاکستان را آغاز کردند.

هر از چند گاهی در خط کنترل منطقه آزاد کشمیر که در کنترل پاکستان قرار دارد و همچنین منطقه جامو و کشمیر که تحت حاکمیت هند است، درگیری‌هایی میان نظامیان دو کشور روی می‌دهد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس در این منطقه متهم می‌کنند.

مقامات دهلی نو روز ۵ آگوست سال جاری میلادی ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور که به منطقه جامو و کشمیر وضعیتی ویژه ارائه می‌کند را لغو کردند.