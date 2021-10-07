کشته شدن دو معلم یک مدرسه توسط افراد مسلح در بخش کشمیر هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حمله شبه نظامیان ناشناس به مدرسه‌ای در ایالت کشمیر هند، دو معلم این مدرسه کشته شدند.

بر اساس این گزارش، این حادثه در شهر «شیرین اگر» ایالت کشمیر هند رخ داده و در جریان آن، افراد مسلح با حمله به یک مدرسه دولتی، اقدام به هدف قرار دادن دو تن از معلمان این مدرسه کرده‌اند.

یکی از معلمان این مدرسه در توضیح چگونگی رخداد این حادثه گفت: افراد مسلح با ورود به مدرسه از دو معلم مقتول خواستند تا کارت شناسایی خود را نشان دهند، سپس با گشودن آتش به سمت آنها، هر دو نفر را به ضرب گلوله از پای در آوردند.

لازم به ذکر است، روز سه شنبه نیز شبه نظامیان ناشناس با حمله به یک داروخانه در کشمیر یک تن را کشته و همزمان یک فرد دیگر را نیز در یکی از خیابان‌های 《شیرین اگر》 به ضرب گلوله کشتند.

مقامات محلی می‌گویند تنش‌ها و حمله افراد مسلح به شهروندان کشمیری طی هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته است.