به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک این شهدای تازه تفحض شده که یادگاران عملیات‌های کربلای ۸، رمضان، در مناطق شرق بصره و شلمچه هستند، امروز پنجشنبه ۱۶ دی در میدان انقلاب در حال برگزاری است.

پیکر این شهیدان والا مقام و پس از تشییع با حضور گسترده مردم در سه نقطه از شهر ارومیه شامل «لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سید الشهدا (ع)»، «دانشگاه فرهنگیان ارومیه» و «ستاد انتظامی استان آذربایجان غربی» و «یادمان شهید بروجردی» در شهرستان نقده، به خاک سپرده خواهند شد.

همچنین همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مردم مؤمن و متدین ارومیه با اجتماع بزرگ معنوی ضمن استقبال از پیکر پاک و مطهر چهار شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، با برگزاری آئین عزاداری، با آنان وداع کردند.

آئین معنوی وداع با شهدای گمنام دفاع مقدس چهارشنبه شب در مساجد جنرال، لطفعلی خان و حسینیه ثارالله شهر ارومیه با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و حضور پرشور مردم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آئین معنوی، با مداحی در غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین تمام شهدای جنگ تحمیلی به خصوص شهدای گمنام به مرثیه سرایی پرداختند و در غم از دست دادن این شهیدان اشک ماتم ریختند.

این شهدای تازه تفحص شده ۲۲ ساله، ۲۳ ساله، ۲۵ ساله و ۳۵ ساله هستند و در عملیات‌های کربلای ۸، رمضان و تک دشمن در مناطق شرق بصره و شلمچه به شهادت رسیده‌اند.

آذربایجان‌غربی دارای ۱۲ هزار شهید دوران دفاع مقدس است که در مناطق مختلف عملیاتی این استان به شهادت رسیده‌اند همچنین شهدایی از سایر استان‌های کشور نیز در این استان به فیض شهادت نائل شده‌اند.