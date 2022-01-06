به گزارش خبرگزاری مهر، «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به شهر وین اتریش سفر کرده، ظهر امروز (پنجشنبه) با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه که به درخواست طرف کره‌ای و در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار شد، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با اشاره به اهمیت روابط سئول-تهران، توضیحاتی در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران نزد کره‌ جنوبی ارائه و عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تلاش می‌کند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفتگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد.

در این جلسه همچنین تصریح شد که خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران، نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند.

گفتنی است که این دیدار ارتباط مستقیمی با مذاکرات جاری میان ایران و گروه ۱+۴ نداشته است و در چارچوب رایزنی‌های دوجانبه معمول میان دو کشور و به درخواست طرف کره‌ای انجام گرفته است.