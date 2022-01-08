به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین نوریهمدانی مرجع تقلید شیعیان در دیدار جمعی از اساتید بسیجی حوزه علمیه قم اظهار داشت: وظیفه داریم شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را حفظ کرده و مقابل فتنه دشمنان ایستادگی کنیم.
وی با اشاره به ارزش و اهمیت انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی نتیجه فداکاری و ازخودگذشتگی شهداست، دشمنان امروز بیکار نیستند و با حیلههای مختلف به دنبال تضعیف نظام و انقلاب ما هستند.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به قیام ۱۹ دی بیان کرد: رژیم شاه تاب و تحمل اعتراضات گسترده مردم را نداشت لذا دست به کشتار گسترده مردم زد و همین موضوع سبب گسترش قیام مردم قم در سایر شهرها شد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه تصریح کرد: دشمنان با حیلههای مختلف مسلمانان را در کشورهای جهان به جان هم انداختهاند و فتنههای متعددی میان مسلمانان ایجاد کردهاند، جنگ تحمیلی نمونهای از دشمنی مستکبران عالم با انقلاب اسلامی است.
آیتالله نوری همدانی با اشاره به نقش مردم قم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داد: حرکت مردم قم در ۱۹ دی تاریخساز است، در دوران رژیم پهلوی استبداد و استکبار بر کشور حاکم بود و رژیم شاه به شیوه اربابرعیتی حکومت و مردم را تحقیر میکرد.
وی خاطرنشان کرد: رژیم شاه با چاپ مقالهای موهن در روزنامه اطلاعات سبب خشم مردم شد و علما با همراهی مردم برای حمایت از امام خمینی (ره) بازارها و مدارس علمیه را تعطیل و به خیابانها آمدند.
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