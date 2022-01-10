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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

لیلا حاتمی رییس داوران جشنواره وزول فرانسه شد

لیلا حاتمی رییس داوران جشنواره وزول فرانسه شد

لیلا حاتمی ریاست داوران جشنواره وزول فرانسه ۲۰۲۲ را برعهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا وزول با حضور لیلا حاتمی به‌عنوان رییس هیات داوران برگزار می‌شود.

اعضای گروه داوری شامل سها عراف فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان فلسطینی، زیگ دولی کارگردان فیلیپینی و یرلان نورموخامبتوف کارگردان قزاقزستانی هستند.

اعضای گروه داوری این جشنواره برنده ۳ جایزه شامل دوچرخه طلایی، جایزه بزرگ هیات داوری و جایزه داوری را انتخاب می‌کنند.

۶ داور دیگر نیز ۱۷ فیلم بخش رقابتی را که شامل بهترین فیلم‌های داستانی و مستند در بخش‌های بین‌المللی، اروپایی و فرانسوی هستند داوری می‌کنند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا در وزول فرانسه از یکم تا ۸ فوریه (۱۲ تا ۱۹ بهمن) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5396218

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