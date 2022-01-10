لیلا حاتمی رییس داوران جشنواره وزول فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا وزول با حضور لیلا حاتمی به‌عنوان رییس هیات داوران برگزار می‌شود.

اعضای گروه داوری شامل سها عراف فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان فلسطینی، زیگ دولی کارگردان فیلیپینی و یرلان نورموخامبتوف کارگردان قزاقزستانی هستند.

اعضای گروه داوری این جشنواره برنده ۳ جایزه شامل دوچرخه طلایی، جایزه بزرگ هیات داوری و جایزه داوری را انتخاب می‌کنند.

۶ داور دیگر نیز ۱۷ فیلم بخش رقابتی را که شامل بهترین فیلم‌های داستانی و مستند در بخش‌های بین‌المللی، اروپایی و فرانسوی هستند داوری می‌کنند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا در وزول فرانسه از یکم تا ۸ فوریه (۱۲ تا ۱۹ بهمن) برگزار خواهد شد.