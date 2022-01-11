محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان زنجان انتقاد کرد و گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در استان زنجان به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مردم باید همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند، اظهار داشت: استان زنجان از وضعیت قرمز خارج شده و وضعیت بسیار خوبی داریم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: تاکنون بیش از ۲۳ درصد زنجانی‌ها دُز سوم کرونا را دریافت کردند.

صائینی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد زنجانی‌ها واکسن کرونا را دریافت کردند، گفت: بستری‌ها و مبتلایان به کرونا در استان طی روزهای گذشته کاهش خوبی داشته و امیدواریم این مهم به کمترین حد خود برسد.

وی به ورود امیکرون به استان زنجان هم اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۸ مورد امیکرون در استان مشاهده شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه برای حفظ رنگ بندی شهرها از مردم درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند، تاکید کرد: ۵۱ مرکز تجمیعی به صورت خودروی و پیاده به مردم تزریق واکسن را انجام می‌دهند.

صائینی افزود: شهروندان زنجانی به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسن در موعد مقرر به محل مراجعه کنند و این کار را به تاخیر نیفتد و مردم بر این امر اذعان داشته باشند که تزریق واکسن به معنای رهایی از بیماری نیست و همچنان باید از دورهمی ها جلوگیری کنند.