تدارک «تاک» برای نوروز ۱۴۰۱/ داریوش کاردان چطور اجرا را پذیرفت؟

مریم نوابینژاد کارگردان برنامههای تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید «تاک» که هر هفته از شبکه دو پخش میشود با طراحی نوروزی بیان کرد: «تاک» هفتهای یک قسمت پخش میشود و ما ۱۰ قسمت دیگر تا نوروز داریم که طی این مدت باقی مانده تا پایان سال هر هفته روی آنتن میرود.
وی اضافه کرد: ۱۳ قسمت هم در نوروز داریم که ویژهبرنامه نوروزی با یک یا دو مهمان خواهد بود و بخشی هم به گپ و گفت داریوش کاردان با شرکتکنندهها اختصاص دارد و به زودی ضبط آن آغاز میشود.
نوابینژاد درباره این برنامه که ایده آن از «تد» گرفته شده است توضیح داد: «تاک» با این ایده تولید شد که چرا تد تلویزیونی نداشته باشیم، با این حال با توجه به شبکه دو و گروهی که در آن برنامه را تولید میکنیم، محور خانواده در این برنامه پررنگ است. مثلاً اینکه نقش خانواده در موفقیت فرد شرکت کننده چه بوده است، خود شخص چقدر برای خانواده وقت میگذارد و اینها ملاحظاتی بود که مورد توجه قرار دادیم و باید برنامهای میساختیم که مخاطب را درگیر کند.
نوابی نژاد اظهار کرد: ما سعی کردیم سطح سواد و بینش مخاطب را بالاتر ببریم و از همه قشری در برنامه دعوت کردیم اما هر یک از این افراد یک ویژگی دارد که بتواند به مخاطب ارائه کند و از طرفی مباحث را کاربردی کردیم تا برای مخاطب مفید باشد.
کارگردان «تاک» درباره حضور داریوش کاردان نیز عنوان کرد: داریوش کاردان فردی چند بعدی است، شعر میگوید، طنز میسازد، گفتگو بلد است، خودش برنامه ساز است و ایده میدهد و در کل یک حرفهای است. او حتی آنقدر حرفهای است که اگر در هنگام ضبط، روند تولید کند و تند شود، همه را سامان میدهد. کاردان پیش از این چند قسمت اجرای «هزار داستان»، یک قسمت «محاکات» و همچنین در «مکث» حضور داشت و اینجا هم که از او دعوت کردم به خاطر من پذیرفت. علی رغم اینکه هر برنامهای را نمیپذیرد و خود من دیدهام که پیشنهادهای زیادی برای یلدا و نوروز و.... داشته است اما رد میکند.
وی در پایان درباره سختی این برنامه توضیح داد: سختی ساخت «تاک» نسبت به برنامههای اجتماعی بیشتر است به ویژه که در برنامههای اجتماعی از طریق گروهها و انجمنهای مختلفی میتوان به سوژهها دست پیدا کرد ولی سوژههای این برنامه همه افرادی خاص هستند که باید ویژگیهای مهمی داشته باشد. از طرفی فرد متخصص یا نخبه یک رشته است و حتی زمان ندارد که بخواهد یک ساعت به برنامه بیاید و هماهنگ کردن اینها بسیار سخت است.
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