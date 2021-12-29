به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای برنامه، «تاک» که اولین قسمت آن چهارشنبه هفته گذشته روی آنتن رفت، اولین تداکس تلویزیونی است که به کارگردانی و تهیهکنندگی مریم نوابینژاد با رویکرد امیدبخشی و ارائه ایدههای شایسته در شبکه دو سیما تولید شده است.
این برنامه بازگشت دوباره داریوش کاردان به تلویزیون است.
«تاک» اولین تلاش یک برنامهساز در تلویزیون برای بازسازی تجربه تداکسهای موفق و رسیدن به استانداردهای روز دنیا برای این نوع برنامه است که راویان آن از امید پس از ناامیدی و آسانی پس از سختیها میگویند.
در قسمت دوم این برنامه، شهاب چراغی جهانگردی با شیوه متفاوت جهانگردی و سفرهای عجیب و ملیکا کریمی خلبان زن از تجربه برخاستن دوباره خود پس از بارها شکست و افسردگی روایت خواهند کرد.
در قسمت اول «تاک» سوسن پرور بازیگر، روایت شنیدهنشدهای از فراز و فرودهای زندگی خود در فضای استودیوی این برنامه بیان کرد. او از سختیهایی که پس از مهاجرت به تهران برایش پیش آمده بود، گفت. از تجربه شغلهای پیتزافروشی و کارت پخشکنی و اتفاق عجیبی که دل مادرش را به درد آورد. این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در ادامه اما از صبر و پیگیری به عنوان کلید موفقیتش نام برد و با روایتش تماشاگران داخل استودیو را به وجد آورد.
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