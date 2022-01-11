رزمایش «الی بیت المقدس ۱۲» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار پرویز آبسالان در این برنامه گفت: همزمان با ایام سالگرد عملیات غرور آفرین کربلای ۵ با تاسی از همه شهیدان به ویژه شهیدان میر حسینی و سلیمانی همزمان با رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) رزمایش بزرگ الی بیت المقدس سپاه سلمان با رمز یا رسول الله (ص) در ۱۷ شهرستان استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کرد.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان افزود: این رزمایش در سطح شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان همزمان با رزمایش محمد رسول الله (ص) نیروی زمینی سپاه که بخشی از توان رزم سپاه استان در این رزمایش است.

وی ادامه داد: رزمایش بیت المقدس ۱۲ با نام سردار شهید سید محمد حجازی با شعار بسیج، امنیت و اقتدار از امروز در سطح استان آغاز کرده و تا ۲۳ دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

سردار آبسالان تصریح کرد: شیوه اجرای رزمایش اجرای عملیات دفاع از کوی و برزن با بکارگیری گردان‌های بیت المقدس و پایگاه‌های مقاومت بسیج است که در حال اجرا می‌باشد.

این مسئول ادامه داد: کنترل معابر وصولی و ایجاد تورهای ایست و بازرسی در ورودی شهرها و نقاط مصور، برگزاری گشت‌های محله محور رضویون، برگزاری گشت‌های خودرویی حوزه‌ای، برقراری گشت‌های پشتیبانی ناحیه‌ای و برقراری گشت‌های اطلاعات از جمله برنامه‌های اجرایی در این رزمایش است.

وی همچنین عملیات پدافند دورادور توسط گردان‌های بیت المقدس محلات، اجرای عملیات طرح خود حفاظتی ادارات و کارگری با بکارگیری پایگاه‌های مربوطه و کارگران و کارمندان، اجرای عملیات دفاع از مراکز حساس مهم و قابل حفاظت با بکارگیری گردان‌های بیت المقدس اقشار، اجرای عملیات امداد و نجات و مردمیاری با بکار گیری گردان‌های کوثر، از دیگر عملیات‌های قابل اجرا در این رزمایش برشمرد که مبنای این برنامه‌ها خود اتکایی و خودکفایی بودن تمام گردان‌ها است.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این رزمایش ۴۳ گردان بیت المقدس و ۲۱ گردان کوثر حضور دارند که ۷۵۰ دسته رزمی پایگاه‌های مقاومت محلات شهری و روستایی، ۱۲۵ نقطه ایستگاه ایست و بازرسی در سطح استان انجام و تعداد ۱۴۵۰ تیم محلی گشت محله محور فعال، که ۸۳ گشت خودروای حوزه محور و ۱۷ گشت پشتیبانی ناحیه‌ای ۱۷ تیم می‌باشد.

وی اظهار داشت: اماکنی که در آنها رزمایش خود حفاظتی انجام می‌شود اماکن اداری ۳۶۰ مکان و اماکن کارگری ۱۰ مکان و اصناف ۳۸ مکان است.