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۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

درگیری با یک هوادار؛

کی‌روش با تیم ملی فوتبال مصر هم جنجالی شد/«بیا تیم را تمرین بده»!

کی‌روش با تیم ملی فوتبال مصر هم جنجالی شد/«بیا تیم را تمرین بده»!

سرمربی پیشین تیم ملی ایران ، این بارتبدیل به چهره جنجالی فوتبال در قاره آفریقا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر شب گذشته مقابل نیجریه تن به شکست یک بر صفر داد تا دیدارهای خود در جام ملت‌های آفریقا را با تجربه‌ای تلخ پشت سر بگذارد.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی مصر که هشت سال هدایت ایران را نیز بر عهده داشت پس از باخت دیشب با یکی از هواداران این تیم درگیری لفظی پیدا کرد.

کی روش پس از سوت پایان بازی سمت این هوادار معترض رفت و از او خواست اگر می‌تواند باید و تیم مصر را تمرین دهد و هدایت کند.

کی روش که چهره‌ای جنجالی در مربیگری فوتبال دنیا محسوب می‌شود با وساطت کادر فنی و اجرایی مصر سمت زمین بازگشت تا به بازیکنان خود خسته نباشید بگوید.

کی‌روش با تیم ملی فوتبال مصر هم جنجالی شد/«بیا تیم را تمرین بده»!

شکست تیم ملی مصر در سه بازی گذشته این تیم باعث اعتراض اهالی فوتبال این کشور به کارلوس کی روش شده است.

شایان ذکر است تیم ملی فوتبال مصر در گروه D بازی‌های جام ملت‌های آفریقا با نیجریه، گینه بیسائو و سودان همگروه است.

کد مطلب 5397838

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    نظرات

    • ربیعی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
      1 1
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      مربیان ایرانی دلسوز ومتعهد به کشور هستند وکارشناسان ومربیان خارجی باید درزمان حضورشان درایران دانش وعلم ورزشی خود را به مربیان داخلی انتقال دهند .درصورتیکه کیروش یک مربیان پروازی ومستکبری بود که جامعه ورزشی هیچ سودی از آن نبرد.
    • حافظ IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
      1 0
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      واسه ایران تجربه ای خوب بود مربی با دانشی است فقط کمی مغرور است ودر ایران مورد کم لطفی مسولان قرار گرفت
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      0 0
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      کاش میشد این دوره جام جهانی رو هم با کیروش شرکت می کردیم! فوتبال مارو یک لول بالا برد خداییش

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