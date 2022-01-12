به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر شب گذشته مقابل نیجریه تن به شکست یک بر صفر داد تا دیدارهای خود در جام ملت‌های آفریقا را با تجربه‌ای تلخ پشت سر بگذارد.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی مصر که هشت سال هدایت ایران را نیز بر عهده داشت پس از باخت دیشب با یکی از هواداران این تیم درگیری لفظی پیدا کرد.

کی روش پس از سوت پایان بازی سمت این هوادار معترض رفت و از او خواست اگر می‌تواند باید و تیم مصر را تمرین دهد و هدایت کند.

کی روش که چهره‌ای جنجالی در مربیگری فوتبال دنیا محسوب می‌شود با وساطت کادر فنی و اجرایی مصر سمت زمین بازگشت تا به بازیکنان خود خسته نباشید بگوید.

شکست تیم ملی مصر در سه بازی گذشته این تیم باعث اعتراض اهالی فوتبال این کشور به کارلوس کی روش شده است.

شایان ذکر است تیم ملی فوتبال مصر در گروه D بازی‌های جام ملت‌های آفریقا با نیجریه، گینه بیسائو و سودان همگروه است.