آب چند منطقه شیراز ۲ روز با افت فشار مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز در اطلاعیهای اعلام کرد: بهدلیل انجام تعمیرات بر روی شبکه آبرسانی، آب برخی مناطق شهر شیراز از ظهر چهارشنبه با افت فشار و در برخی نقاط با احتمال قطعی مواجه خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیراتی از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور آغاز میشود و تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ادامه خواهد داشت؛ بنابراین شهروندان مناطق اعلامشده ممکن است به مدت ۳۰ ساعت با افت فشار یا قطعی آب مواجه شوند.
شهرک جوادیه، رکنآباد، آبزنگی، زیباشهر، بلوار کریمخان زند و خیابان قصرالدشت در حدفاصل چهارراه پارامونت تا چهارراه زرگری در محدوده اجرای این عملیات قرار دارند.
همچنین درمانگاههای مطهری و امام رضا(ع)، بیمارستانهای نمازی، فقیهی، فرهمندفر، شهر، میرحسینی و میر و تمامی فرعیهای منشعب در این محدودهها نیز مشمول این اطلاعیه هستند.
در پایان این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از شهروندان مناطق یادشده، از مردم خواست با مدیریت مصرف آب، از مصارف غیرضروری خودداری کنند.
همچنین به شهروندان توصیه شده پیش از آغاز عملیات تعمیراتی، آب مورد نیاز خود را ذخیره کرده و مصارف غیرضروری را به روزهای دیگر موکول کنند.
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