حمید اسکندریون در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کنارهگیری محسن سمیعزاده از مدیریت تیمهای ملی شنا گفت: سمیعزاده یکی از زحمتکشان و عضو اصلی خانواده شنا است. روی او حساب ویژهای کردهایم و رئیس فدراسیون هنوز با استعفای او موافقت نکرده است.
دبیرکل فدراسیون شنا ادامه داد: همه مربیان و کادر فنی تمایل دارند که سمیعزاده در سمتش باقی بماند. او مشکلات خانوادگی دارد و بههمین دلیل از مدیریت تیمهای ملی شنا قصد کنارهگیری دارد و موضع ما نسبتبه او مثبت است. امیدواریم که او همچنان در کنار شنا باقی بماند و مثل گذشته سهم بزرگی در کسب موفقیتها داشته باشد. سمیعزاده با تدابیری که در کمیته فنی داشت نتایج خوبی را عاید شنا کرد و ما امیدواریم که او همچنان در کنارمان باقی بماند.
وی درباره برگزاری مسابقات لیگ شنا، شیرجه و واترپلو نیز گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از مسابقات شد. در شیرجه ۹ تیم، شنا ۹ تیم و در واترپلو ۵ تیم در مسابقات شرکت کردهاند. سطح کیفی و کمی رقابتها خوب بود بهویژه در لیگ شنا که چندین رکورد شکسته شد. انتظار چنین استقبالی را نداشتیم اما خوشبختانه تیمها با انگیزه خوب در رقابتها شرکت کردند.
اسکندریون ادامه داد: استارت مسابقات را پساز وقفهای دوساله درنهایت زدیم و امیدواریم با همین رویه بتوانیم سایر مسابقات را نیز برگزار کنیم. اواخر اسفند ماه نیز مسابقات انتخابی شنا را جهت حضور در مسابقات جهانی ژاپن داریم که اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه شرایط کرونا در ایران بهتر شدهاست. مشکل خاصی وجود ندارد و مسابقات لیگ نیز تحت تدابیر شدید بهداشتی برگزار شد. مشکلی نیز تا این لحظه پیش نیامدهاست. امیدواریم همین رویه ادامهدار باشد و برای حضور در کشورهایی که مد نظرمان به مشکل نخوریم. امیدوارم رسانهها نیز در این راه حمایت کنند تا در بازیهای آسیایی نتایج شگفتانگیزی رقم بخورد.
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