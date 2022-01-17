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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۰۴

در یک حراجی؛

نامه نیکلا تسلا ۳۴۱ هزار دلار فروخته شد

نامه نیکلا تسلا ۳۴۱ هزار دلار فروخته شد

یک نامه متعلق به نیکلا تسلا که در سال ۱۹۰۱ نوشته شده، در حراجی به قیمت ۳۴۱ هزار دلار فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ۱۲۰ سال قبل نیکلا تسلا یکی از مهمترین مبدعان کره زمین به شمار می رفت.

درهمین راستا اسنادی درباره اهمیت نام تسلا در حراجی«Remarkable Rarities» به نمایش درآمد. در این حراجی یک نامه ۴ صفحه ای با امضای وی به قیمت ۳۴۱هزار و ۲۹۵ دلار به فروش رفت.

نامه نیکلا تسلا ۳۴۱ هزار دلار فروخته شد

نامه مذکور به پل دانا سردبیر نیویورک سان و در تاریخ ۲۵ فویه ۱۹۰۱ میلادی نوشته و در آن به جایگاه تسلا میان مهمترین مخترعان آمریکا پرداخته شده است. از متن نامه مشخص است او امیدوار بوده تا چند ستون از یکی از رسانه های مهم آن دوره را به خود اختصاص دهد.

نامه نیکلا تسلا ۳۴۱ هزار دلار فروخته شد

او در این نامه درباره جایگاه خود میان توماس ادیسون و الکساندر گراهام بل بحث می کند و می نویسد: تلفن به معنای سهولت است، لامپ درخشان راحتی به همراه می آورد اما برق به معنای نان و کره است.

تسلا در این نامه جایگاه خود را در رده بندی برترین مخترعان عصر خود می داند. اختراعات بل و ادیسون بر پایه های دستاوردهای مخترعان پیش از آنها بود و تسلا تاکید دارد دستاوردهای او برمبنای اختراعات دیگران نبوده است.

کد مطلب 5401696
شیوا سعیدی

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