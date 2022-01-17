به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد برگزاری مراسم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی استان قم با حضور آیت الله سیدمحمد سعیدی و جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی استان در مصلای قدس برگزار شد.

آیت الله سعیدی در این نشست با تشکر ویژه از شهرداری قم و دیگر ارگان‌ها و افرادی که در برگزاری هرچه بهتر مراسم ۱۹ دی در شهر مقدس قم تلاش کردند، اظهار داشت: مراسم ۱۹ دی به لحاظ تاریخی، سیاسی و ارتباط مردم قم با ولی امر خود بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج کشور دارد و امسال نیز در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها آبرومند برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۱۹ دی یک منشأ و اصل است که توجه به آن اهمیت ویژه ای دارد، افزود: مقام معظم رهبری هم اهتمام خاصی به مراسم ۱۹ دی دارند و سرفصل‌های مهمی که در طول سال مد نظر دارند در دیدار ۱۹ دی با مردم قم مطرح می‌کنند همانطور که در سالروز رحلت امام خمینی (ره) هم مطالب کلان، مهم، تأثیرگذار و سرنوشت ساز را بیان می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به درپیش بودن دهه فجر انقلاب اسلامی بر برگزاری با شکوه این مراسم تأکید کرد و گفت: مراسم دینی، ملی و ایمانی از جمله ایام الله دهه فجر باید مردمی برگزار شود و ریشه قرآنی آن نیز آیه ۵ سوره ابراهیم است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید مردم را نسبت به ایام الله یاد آوری ده تا مردم یادبودی از این ایام داشته باشند.



امام جمعه قم با بیان اینکه نگاه ما به ایام الله باید نگاه مردمی باشد، افزود: وقتی مخاطب مردم باشند انتظاراتی هم باید از مردم داشته باشیم و مردم باید بدانند که چه برکاتی از ایام الله نصیبشان شده است زیرا اگر مردم رها شوند از اصول و ریشه‌های خود باز می‌مانند و آن را فراموش می‌کنند.

تولیت حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه افراد مادی گرا به قدری اصول خود را از یاد برده‌اند که حتی آفرینش را هم تصادفی می‌دانند، افزود: دشمن به دنبال این است که ما را از ریشه‌های انقلاب غافل کند و اگر ما هم به ایام الله و ریشه‌های انقلاب خود توجه نداشته باشیم انقلاب ما را می‌رباید و می‌خشکاند.

وی یکی دیگر از الزامات آیه ۵ سوره ابراهیم را علاوه بر توجه به ریشه‌ها توجه به وضع موجود دانست و گفت: وقتی به وضع موجود نگاه کنیم کمبودها و عقب ماندگی‌ها را دیده و از گذشته درس می‌گیریم.

آیت‌الله سعیدی آخرین الزام توجه و تذکر به ایام الله را توجه به آینده دانست و افزود: هر حرکتی که از اصول خود غافل شود، وضعیت موجود را درک نکند و از آن عبرت نگیرد و برای آینده خود نیز طرحی نداشته باشد به طور حتمی شکست خواهد خورد.

امام جمعه قم با اشاره به واقعه غدیر خم که پیامبر (ص) برای آن طرح و برنامه ویژه ای ریخته بودند و از همه مردم بیعت گرفتند، گفت: دشمن کاری کرد که بعد از حدود ۷۰ روز اکثر مردم آن واقعه یوم الله عظیم را از یاد بردند بنابراین ما نسبت به یادآوری ایام الله به مردم وظیفه داریم.

همچنین در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مظفری مدیرکل دادگستری استان قم با تأکید بر لزوم واگذار کردن کار به دست مردم، بیان کرد: در هر کاری که به مردم اعتماد کردیم مردم کار را به درستی انجام دادند و فاصله میان مردم و مسئولان کم شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان هم باید در میان مردم حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر انتقادی هم مردم داشته باشند مسئولان باید ظرفیت و سعه صدر خود را بالا ببرند زیرا همین مردم بودند که انقلاب کردند و همین مردم هم انقلاب را حفظ خواهند کرد.

در این جلسه حجت الاسلام ایمانی تبار مسئول کمیته مردمی روستایی و عشایری ستاد برگزاری مراسم دهه فجر، حمزه‌ای معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، حیدری فرماندار قم و لطفی دبیر ستاد برگزاری مراسم دهه فجر به ایراد سخن پرداختند و بر هرچه مردمی‌تر برگزار شدن این مراسم تأکید کردند.