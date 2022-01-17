کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال در پویش ایران سرسبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در قالب این پویش مردمی، امسال ۶۷۰۰ هکتار جنگلکاری در سراسر کشور بر اساس توان اکولوژی مناطق انجام می شود.

رضا بیانی افزود: با راه اندازی پویش ایران سرسبز از ۸ دی ماه سال جاری تاکنون ۳ میلیون اصله نهال در سراسر کشور در مناطق تعیین شده کاشته شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم و نهادهای عضو ستاد این پویش برای نهالکاری و توسعه جنگل های کشور، اظهار داشت: مردم برای پیوستن به این پویش می توانند به ادارات منابع طبیعی شهرستان ها مراجعه کنند.

دبیر پویش ایران سرسبز افزود: بر اساس سند شجره که در ۱۷ شهریور امسال در جلسه کمیته فرهنگی شورای امنیت ملی با حضور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصویب شد، اجرای پویش ایران سرسبز در کنار جنگلکاری که هر سال توسط سازمان جنگل ها انجام می شود، تایید و وظایف حدود ۷۰ دستگاه و نهاد از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج سازندگی و سازمان اوقاف در این پویش مشخص شد.

وی ادامه داد: نهال هایی که در این پویش استفاده می شوند از گونه های بومی هر منطقه با نیاز آبی کم هستند و در ارتفاعات بیش از ۵۰۰ متر و با بارندگی بیش از ۳۰۰ میلی متر کاشته می شوند.

بیانی با بیان این که نهال های مورد استفاده دو یا سه ساله هستند و در نهالستان های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تولید می شوند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲۹ نهالستان داریم که ظرفیت اسمی تولید سالانه آنها ۱۶۰ میلیون اصله نهال است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس اعتبارات پرداختی، این نهالستان ها می توانند در سال ۵۰ تا ۶۰ میلیون اصله نهال تولید کنند.

مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اعتبار نهالستان ها استانی است و برای بازگرداندن بخشی از این نهالستان ها به چرخه تولید، نیاز به یک ردیف اعتباری جداگانه است.

وی اذعان داشت: برای تحقق اهداف این پویش از نهال نهالستان های شهرداری ها نیز استفاده خواهیم کرد و نهالکاری تا زمانی که مراحل رویشی و بارندگی ها در کشور اجازه دهد در نواحی رویشی ادامه خواهد یافت.

بیانی در همین حال تصریح کرد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر اساس وظایف خود، سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار جنگلکاری انجام می دهد و طی سه سال اخیر توانسته ایم این میزان جنگلکاری را به حدود ۴۰ هزار هکتار در سال برسانیم.

وی افزود: ایران جزو کشورهای کم جنگل است و با جنگلکاری و اقداماتی نظیر این پویش به آن گروه از کشورهایی که بالای ۱۰ درصد جنگل دارند، برمی گردیم.

بیانی درباره نقش جنگل ها در بحث تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز گفت: هر هکتار جنگلکاری ۲ تا ۴ درجه دمای اطراف خود را کاهش می دهد و موجب کاهش تبخیر و تعرق می شود.

وی درباره دیگر مزیت های جنگلکاری افزود: هر هکتار جنگلکاری ۶۷ تا ۶۸ تن گرد و غبار را جذب و ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر مکعب آب را در خود نفوذ می دهد.

مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جلوگیری از فرسایش خاک به میزان دو تن در سال و تولید اکسیژن برای ۱۰ نفر را از دیگر کارکردهای هر هکتار جنگلکاری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تاکنون ۱.۵ میلیون هکتار در کشور جنگلکاری انجام شده که ۳۵۰ هزار هکتار آن پیش از انقلاب و مابقی مربوط به دوران بعد از انقلاب اسلامی است.