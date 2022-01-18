سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و انسداد محور قروه به سنندج و اینکه امکان تردد به سمت سنندج وجود نداشت بلافاصله مدیریت بحران شهرستان قروه فعال شد.

وی افزود: با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قروه، پلیس راه، دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی و سایر ادارات به ۲۹ دستگاه اتوبوس و ۵۰ خودروی سواری شامل ۳۰۰ نفر از مسافرین در راه مانده امداد رسانی صورت گرفته و مسافرین در مساجد شهر قروه اسکان یافته و لوازم گرمایشی، جیره خشک به آنان ارائه شد.

سرهنگ صفری بر همراه داشتن تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ و اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی و برف پاکن خودرو هنگام سفرهای زمستانی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به یخبندان و لغزنده بودن سطح جاده‌ها و محورهای مواصلاتی، رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب و ایمن با وسیله نقلیه جلویی را حفظ کنند و پایبند به اصول رانندگی ایمن باشند.

وی در ادامه سخنان خود به آخرین وضعیت جاده‌ها در این شهرستان اشاره کرد و گفت: محور قروه به بیجار همچنان مسدود است و حرکت در محور قروه به همدان و سنندج با زنجیر چرخ امکان پذیر است.