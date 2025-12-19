به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجتاله بهامین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلیه یگانهای گشت انتظامی در حالت آمادهباش قرار دارند و آماده امدادرسانی به خودروهای عبوری هستند.
وی خطاب به شهروندان افزود: به منظور حفظ سلامت خود و سایر هموطنان، از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی منطقه خودداری کنند.
در ادامه، رئیس پلیس راه اردستان، به تشریح وضعیت نامساعد جادهها پرداخت.
سرهنگ حسین کردیزاده گفت: محور بَقَم به اصفهان تنها با زنجیر چرخ قابل تردد است؛ محور اردستان به نائین نیز با بارش برف، مهگرفتگی و ترافیک روبرو بوده و محور فرعی برزاوند به زَفرِه به طور کامل مسدود است.
وی ادامه داد: عوامل اداره راهداری برای بازگشایی محورهای مسدود شده در حال فعالیت هستند.
رئیس پلیس راه اردستان بیان کرد: از رانندگان خواهشمندیم ضمن به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی، در جادههای مهآلود از چراغهای مهشکن و فلاشر خودرو استفاده کرده و با سرعت مطمئنه و فاصله ۳۰ متری از خودروی جلو حرکت نمایند.
هر دو مقام در پایان از رانندگان خواستند در صورت لزوم سفر، حتماً از سالم بودن خودرو و تجهیزات ضروری زمستانی اطمینان حاصل کرده و با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کنند.
نظر شما