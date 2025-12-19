  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

جاده‌های اردستان برف‌گیر است؛ تردد غیرضروری نکنید

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از آمادگی و استقرار یگان‌های گشت انتظامی جهت امداد رسانی خبر داد و خواهان پرهیز شهروندان از سفرهای غیرضروری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌اله بهامین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلیه یگان‌های گشت انتظامی در حالت آماده‌باش قرار دارند و آماده امدادرسانی به خودروهای عبوری هستند.

وی خطاب به شهروندان افزود: به منظور حفظ سلامت خود و سایر هموطنان، از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی منطقه خودداری کنند.

در ادامه، رئیس پلیس راه اردستان، به تشریح وضعیت نامساعد جاده‌ها پرداخت.

سرهنگ حسین کردی‌زاده گفت: محور بَقَم به اصفهان تنها با زنجیر چرخ قابل تردد است؛ محور اردستان به نائین نیز با بارش برف، مه‌گرفتگی و ترافیک روبرو بوده و محور فرعی برزاوند به زَفرِه به طور کامل مسدود است.

وی ادامه داد: عوامل اداره راه‌داری برای بازگشایی محورهای مسدود شده در حال فعالیت هستند.

رئیس پلیس راه اردستان بیان کرد: از رانندگان خواهشمندیم ضمن به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی، در جاده‌های مه‌آلود از چراغ‌های مه‌شکن و فلاشر خودرو استفاده کرده و با سرعت مطمئنه و فاصله ۳۰ متری از خودروی جلو حرکت نمایند.

هر دو مقام در پایان از رانندگان خواستند در صورت لزوم سفر، حتماً از سالم بودن خودرو و تجهیزات ضروری زمستانی اطمینان حاصل کرده و با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کنند.

