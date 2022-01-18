به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: هم اکنون راه ارتباطی ۲۰۸ روستا در لرستان به علت بارش برف مسدود است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۶۰ روستا مربوط به الیگودرز و ۴۸ روستا در شهرستان‌های خرم آباد، بروجرد، دورود، دلفان و ازنا است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: تا ظهر فردا راه ارتباطی همه روستاهای استان بازگشایی شود.

پازوکی تصریح کرد: همچنین تا روز شنبه مسیر رفت آزاد راه خرم آباد - پل زال برای عبور اضطراری به صورت موقت بازگشایی خواهد شد و برای بازگشایی کامل این محور ترانزیتی حدود سه ماه زمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان استان در آماده باش کامل هستند گفت: ۲۵۰ وسیله سنگین در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان بیان داشت: ۴۸۰ راهدار تلاش می‌کنند مسدودی محورهای ارتباطی در لرستان به حداقل برسد.

پازوکی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به علت بارش برف برق ۲۰۰ روستا با سه هزار نفر جمعیت بر اثر بارش برف قطع شد گفت: برق ۳۴ روستا در الیگودرز هنوز وصل نشده است

وی با تاکید بر اینکه در پی فعالیت سامانه اخیر پنج میلیارد تومان به شبکه توزیع برق لرستان خسارت وارد شد افزود: بارش برف در گردنه «گله بادوش» الیگودرز تا شش متر گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به اینکه اجرای طرح انتقال و هدایت آب‌های سطحی شهر خرم آباد به بیش از هزار میلیارد تومان نیاز دارد اضافه کرد: پیگیر هستیم تا امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از محل در آمد سازمان همیاری شهرداری‌های کشور برای اجرای طرح هدایت و انتقال آب‌های سطحی شهر خرم آباد اختصاص یابد.