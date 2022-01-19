بهره مندی۱۴۰۰ نفر از خدمات سامانه بازرگام در آذربایجان غربی

میر جمال ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتیجه هوشمند سازی شبکه توزیع را طی مدت زمان کمی که شروع شده است، شهروندان لمس کرده‌اند، چراکه هوشمندی عرضه و زنجیره می‌تواند به تثبیت قیمت کالاها در سطح بازار کمک کند و با اجرای این طرح شاهد کاهش واسطه گری های غیر ضروری و افزایش سطح دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله اول چند قلم کالا با قیمت مصوب تنظیم بازار با هزینه حمل رایگان تحویل مشتریان گردیده و هیچ گونه هزینه‌ای از مشتریان بابت حمل کالا دریافت نمی‌گردد و در صورتی که همه پلتفرم‌ها و استارت آپ‌ها پای کار بیایند و زیرساخت‌ها فراهم شود، تا پایان سال همه اقلام کالای اساسی را هوشمند توزیع می‌کنیم.

سرپرست مدیریت سازمان تعاون روستایی استان اضافه کرد: پرداخت وجه به صورت اینترنتی بوده و هیچ‌گونه وجهی نیز در محل از مشتری دریافت نخواهد شد.و تلاش می‌کنیم تا تعداد کالاهای عرضه شده در این سامانه را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه تا کنون از این طریق ۷ تن تخم مرغ، ۶ تن مرغ، ۲ تن روغن خوراکی ،۵۸ هزار تن برنج و.. با قیمت مصوب تنظیم بازار با هزینه حمل رایگان تحویل مشتریان شده است.

ساداتی تاکید کرد: هدف ما از این شیوه فروش این است که در این سامانه، خانوارها پس از ثبت نام، انتخاب کالاهای مدنظر، درج آدرس دقیق و پرداخت الکترونیکی، کالاهای مدنظر خود را بدون هزینه، در اسرع وقت و با حفظ کرامت درب منزل تحویل بگیرند.

مردم آذربایجان غربی از طریق سایت بازرگام (https://bazargam.com) و یا نصب اپلیکیشن بازرگام از بازار (https://cafebazaar.ir/app/com.pishgaman.bazargam ) نسبت به خرید کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، تخم مرغ ، مرغ منجمد ، و… اقدام کنند.