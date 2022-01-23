راهبرد حداکثری ایران-روسیه/ تصویری که جاودانه شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: وبسایت «کریدل» در مطلبی به قلم «پپ اسکوبار» به موضوع سفر «سید ابراهیم رئیسی» به روسیه پرداخت. اسکوبار مقاله خود را این چنین آغاز می‌کند: سه نفر را نمی‌توان یک جمع بزرگ به شمار آورد حال آنکه نشست این هفته رؤسای جمهور ایران-روسیه و همزمانی آن با رزمایش نظامی این دو کشور با ارتش چین که در دریای عمان برگزار شد و حتی دیدار رؤسای جمهور روسیه-چین که برای دو هفته دیگر تدارک دیده شده است، این حس را القا می‌کند که سه قدرت برتر عرصه اوراسیا تحقق دورنمای راهبردی را در پیش گرفته‌اند که با سرعتی چشمگیر در حال توسعه است.

نویسنده در ادامه این مقاله می‌افزاید: سفر رسمی ابراهیم رئیسی به روسیه که به دعوت ولادیمیر پوتین انجام شد، یکی از خیره کننده ترین تصویرهای ژئوپلیتیکی قرن ۲۱ را رقم زد که شامل نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کاخ کرملین بود. این تصویر که بازتاب گسترده‌ای داشت نماد مناسبی برای نمایش روند اجتناب ناپذیر یکپارچه سازی اوراسیا است.

سفر رئیسی به روسیه که بر لزوم «برقراری رابطه دائمی و راهبردی»، «مقاومت دیرینه دو کشور در برابر آمریکا» و نهایی کردن «سند ۲۰ ساله مشارکت راهبردی» متمرکز بود، نشان از عزم وی برای هم افزایی نیروها در راستای مقابله با امپراتوری تک قطبی و رو به زوالی دارد که بیش از پیش از عقلانیت فاصله گرفته است.

در این میان، یکی از کلیدی ترین عناصر شراکت راهبردی ۲۰ ساله، ایجاد شبکه ای مالی و قابل رقابت با سوئیفت است. این مکانیسم که به ابتکار عمل ایران، روسیه و چین عملیاتی می‌شود، قابلیت آن را دارد که اعضای سازمان همکاری شانگهای و همچنین اتحاد اقتصادی اوراسیا، آ سه آن، بریکس و دیگر سازمان‌های تجاری-امنیتی منطقه‌ای را به یکدیگر متصل کند.

نقشه راه جدید

نویسنده این مقاله در ادامه می‌افزاید: وقتی «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران با «سرگئی لاوروف» همتای روس دیدار کرد، از سفر رئیسی به عنوان «نقطه عطفی در سیاست حسن همسایگی و نگاه به شرق» یاد کرد که در واقع خلاصه‌ای از نقشه راه دولت جدید ایران است که سیاستی همسایه محور و آسیا محور را با تمرکز بر شرق دنبال می‌کند و بر دیپلماسی اقتصادی متمرکز است.

این در حالی است که در تقابل با ایران و روسیه، تنها سیاست ارائه شده از سوی محور غربی، اعمال تحریم است که تهران-مسکو به نوبه خود برای خنثی کردن آن مصمم هستند.

از سوی دیگر، موضوع غالب در اظهارات رئیسی، کلمه «مقاومت» است تا آنجا که می‌گوید: در دنیای امروز، مفهوم مقاومت نقشی محوری در معادلات بازدارندگی ایفا می‌کند.

ترسیم مرزهای یک دنیای جدید

چکیده سخنرانی سید ابراهیم رئیسی در مجلس دومای روسیه این بود که پیروزی ایران در دو جبهه رقم خورده است: مقابله با تروریسم سلفی و مبارزه با کارزار فشار حداکثری آمریکا.

این موفقیت‌ها، ایران را در مقام شریک روسیه در موقعیت بسیار خوبی قرار می‌دهد به ویژه آنکه از پتانسیل اقتصادی بی نظیری به ویژه در حوزه‌های انرژی، تجارت، کشاورزی، صنعت و فناوری برخوردار است.

همزمان، همانطور که رئیسی اشاره کرد، به لحاظ جایگاه ژئواکونومیکی هم موقعیت ایران به ویژه در کریدور شمال-جنوب می‌تواند تجارت از هند به روسیه و از آنجا به اروپا را بسیار کم هزینه تر کند.

نویسنده مقاله در نهایت این گونه نتیجه گیری می‌کند: نظم جدید اوراسیا محور که جمعیت کثیری از جهان را در بر می‌گیرد، روندی رو به رشد دارد. چین از اوراسیا به عنوان صحنه‌ای بزرگ برای ارتقای نقش جهانی خود استفاده می‌کند و این واقعیت به موازات همگرایی سریع ایران- چین- روسیه می‌تواند حاوی پیام‌های روشنی برای حامیان غربی نظام قانون محور تک قطبی باشد.

ایران هم در میان کشورهای در حال توسعه جایگاهی ویژه دارد حال آنکه روسیه هم به شدت درگیر غرب زدایی از نظام حکمرانی جهان است.

اکنون جای تعجب ندارد که سران سه قدرت اصلی منطقه اوراسیا فقط به فاصله چند روز از یکدیگر، دیدارهایی حضوری را تدارک می‌بینند. در حالی که محور آتلانتیک شیفته غرور، خود برتر بینی و بی کفایتی است، شاهد ترسیم مرزهای دنیای پساغرب هستیم که اوراسیا محور است.