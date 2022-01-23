قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در کرمان تشکیل شد

سید مصطفی آیت الهی موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در استان کرمان تشکیل شده و در همه شهرستانها فعال شده و کارها با سرعت در حال انجام است.
وی گفت: پیگیری تمام امور انجام میشود و آنچه مورد نیاز دستگاههای است در این قرار گاه تصویب میشود و برای تأمین امکانات هماهنگی لازم انجام میشود.
موسوی بیان کرد: بخش خصوصی ورود پیدا کرده و با برخی از پیمانکارها توافق کردیم و در حال کار در منطقه میباشند.
وی گفت: هدف ما این است که بتوانیم شرایط زندگی را به شرایط قبل از سیل برگردانیم و حداقل در زمینه سکونت مشکل مردم رفع شود و تکلیف خانههای مردم روشن شود.
وی ادامه داد: اثاثیه و احشام برنامه ریزی و تصمیم گرفته شد و در همین هفته بخش قابل توجهی تأمین و تحویل مردم میشود و امیدواریم بتوانیم شرایط را برای زندگی مردم مهیا کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: محل روستاها نباید در محلهای سیل خیز ساخته شود و در این هفته شرایط بسیار بهتر میشود.
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