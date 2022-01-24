نمایش «ورژن اینستاگرام» در گالری ژاله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار نیکا کاشانی با عنوان «ورژن اینستاگرام» در گالری ژاله به نمایش درمی‌آید. در این نمایشگاه ۲۳ تابلوی نقاشی در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

نیکا کاشانی سال ۱۳۷۷ در تهران به دنیا آمد. او از کودکی علاقه زیادی به خط‌خطی کردن داشت و این خط‌خطی‌ها به مرور شکل گرفتند تا تبدیل به آدم‌های اطراف یا شخصیت‌های انیمیشن‌های مورد علاقه‌اش شدند. او همواره از ترسیم پرتره اطرافیان و حتی غریبه‌ها لذت می‌برد و برخورد روانکاوانه با سوژه و پرتره همیشه برایش جذاب است و سعی می‌کند آثارش را با این نگاه خلق کند.

مجموعه «ورژن اینستاگرام» نیز با این نگاه خلق شده و کاشانی تلاش کرده است واکنش متفاوت آدم‌ها و درونیاتشان را نسبت به پدیده کرونا و دوران قرنطینه نشان بدهد.

نمایشگاه «ورژن اینستاگرام» ۸ تا ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ در گالری ژاله به نشانی خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، بن بست پروانه، پلاک ۴ برپاست. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۲۰ و در روز افتتاحیه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به گالری ژاله مراجعه کنند.