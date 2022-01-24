مواضع راهبردی امارات در «أبوظبی» و «دبی» را بمباران کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی از اجرای عملیات «طوفان یمن ۲» در عمق خاک سعودی و امارات خبر داد.

بر اساس این گزارش، یحیی سریع اعلام کرد: عملیات «طوفان یمن ۲» را در عمق خاک امارات و عربستان انجام دادیم. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ به تجاوزات اخیر سعودی و امارات علیه یمنی‌ها، به وسیله موشک و پهپاد، مواضع آنها را هدف قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یادآور شد: در جریان عملیات مذکور پایگاه هوایی «الظفره» و مواضع حیاتی دیگر در پایتخت دشمن اماراتی یعنی ابوظبی هدف قرار گرفتند. این عملیات با چندین موشک بالستیک ذوالفقار اجرایی شد.

یحیی سریع همچنین افزود: مواضع حساس و راهبردی اماراتی در «دبی» نیز به وسیله تعداد زیادی از پهپادهای «صماد ۳» بمباران شدند. از سوی دیگر، ارتش یمن عملیات بزرگی را نیز در عمق خاک سعودی انجام داد. تعداد زیادی از پهپادهای صماد ۱ و قاصف k۲ مواضع حیاتی سعودی در منطقه «شروره» را هدف قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن عنوان کرد: در شهرهای عسیر و جیزان نیز مواضع حساس و راهبردی سعودی با تعداد زیادی موشک بالستیک هدف قرار گرفتند. این موشک‌ها اهداف خود را به صورت دقیق مورد اصابت قرار دادند.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن برای گسترده‌تر کردن دامنه حملات خود علیه سعودی و امارات از آمادگی کامل برخوردار هستند. بار دیگر به شرکت‌ها و سرمایه گذاران خارجی می‌گوئیم که کشور کوچک امارات نا امن است.

یحیی سریع افزود: امارات به صورت مستمر در معرض حملات ما قرار دارد. تا زمانی که تجاوز و محاصره علیه یمن ادامه داشته باشد، عملیات نظامی ما نیز ادامه خواهد داشت. این درحالی است که یمنی‌ها هفته گذشته نیز عملیات «طوفان یمن ۱» را اجرایی کردند.

پیشتر سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه‌ای را در خصوص عملیات طوفان یمن ۱ صادر کرده بود. سرتیپ یحیی سریع تاکید کرد که در واکنش به تشدید تجاوز سعودی - آمریکایی -اماراتی به یمن روز دوشنبه عملیات نظامی موفق و منحصربفردی به اجرا درآمد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که در عملیات «طوفان یمن ۱» فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و پالایشگاه نفت المصفح ابوظبی و شماری دیگر از مواضع و تأسیسات مهم و حیاتی امارات هدف قرار گرفت.

سریع همچنین ادامه داد که این عملیات با شلیک پنج موشک بالستیک و بالدار و تعداد زیادی پهپاد به مورد اجرا گذاشته شد. وی در عین حال تصریح کرد که عملیات طوفان یمن با موفقیت اهداف خود را محقق ساخت.