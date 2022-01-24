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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۲۲

جدایی مهاجم آرژانتینی لورکوزن با حضور سردار آزمون

جدایی مهاجم آرژانتینی لورکوزن با حضور سردار آزمون

«لوکاس آلاریو» مهاجم آرژانتینی بایر لورکوزن با حضور سردار آزمون، این باشگاه را ترک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «پدرو آلداوه» مشاور لوکاس آلاریو مهاجم تیم بایر لورکوزن اعلام کرد که این بازیکن احتمالاً تا تابستان ۲۰۲۲ از باشگاه جدا نخواهد شد.

پدرو گفت: برنامه این است که جدایی در تابستان رخ بدهد. مهاجمان بیشتری هم در لورکوزن حضور خواهند داشت.

منظور پدرو امضای قرارداد باشگاه آلمانی با سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران است که چند روز پیش رخ داد. آزمون از تابستان بازیکن لورکوزن خواهد بود و جدایی لوکاس با حضور مهاجم ایران قطعی می‌شود.

به نوشته سایت ligainsider، لوکاس تنها در صورتی در نقل و انتقالات زمستانی لورکوزن را ترک می‌کند که این باشگاه بتواند سردار آزمون را با مبلغ کم از زنیت به خدمت بگیرد.

کد مطلب 5408111

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